Algunos de los alimentos que creemos que son saludables pero en realidad, ¡no lo son!

Con el comienzo de 2021, muchos de nosotros nos hemos propuesto un cambio de rutina en nuestra alimentación, así como llevar una vida menos sedentaria con ejercicios y diferentes trucos “healthy” para el próximo verano. No obstante, a veces nos ponemos a buscar desesperadamente dietas o ejercicios sin informarnos bien al respecto. Muchas de las famosas “dietas milagro” son peligrosas para nuestro organismo y tenemos que tener cuidado.

Por ello, en HOLA! USA te comentamos algunas de las comidas que creías que eran “saludables” pero que verdaderamente están atrasando tu metabolismo o incluso perjudicándolo porque recuerda siempre que ciertas comidas, por muy sanas que sean, en exceso ¡podrían ser perjudiciales!

Las barras energéticas forman parte de muchas de las dietas de moda actuales. ¡Cuidado! Muchas de las barritas que creías que te aportaban nutrientes y energía son una bomba de azúcar. A la hora de escoger esta opción fíjate en la cantidad de azúcar y grasas. Las barritas energéticas saludables son las que tienen un alto nivel de fibra.

Cuántas son las veces en las que en vez de usar azúcar blanco hemos usado azúcar moreno por pensar que era “saludable”; esto no es del todo cierto, pues el azúcar moreno si es verdad que tiene mejores nutrientes que el azúcar blanco pero no se debe abusar del mismo porque dependiendo del proceso de elaboración puede ser más o menos perjudicial. En numerosas ocasiones lo que conocemos como azúcar moreno, es azúcar “teñido de marrón”, por lo que esos colorantes no serán beneficiosos para tu organismo.

En las dietas los productos 0% son los más peligrosos. Por ejemplo, en el caso de yogures 0% se supone que “no contienen azúcares” pero realmente contienen altos niveles de edulcorantes, aromas y aditivos que son perjudiciales para nuestra salud. En caso de duda a la hora de escoger un producto lácteo, la mejor opción sin lugar a dudas será escoger un yogur blanco natural y si tienes opción, acompáñalo con unas frutas o con copos de avena.

Un yogurt natural es la mejor opción

Otro de los mitos claros de las dietas milagros es comer alimentos como “pavo envasado” en vez de jamón de york, pues bien, ambos son perjudiciales. Por lo general, a excepción de los embutidos de las carnicerías, los embutidos envasados contienen todo tipo de ingredientes menos los que verdaderamente aportan nutrientes. En el caso del pavo envasado, normalmente el porcentaje de pavo del ese producto es muy bajo. Son productos que están muy procesados y que si quieres llevar un estilo de vida más saludable deberas o bien dejarlos de lado o bien tomarlos en momentos puntuales.

Los embutidos envasados pueden ser nocivos para tu salud

