No, no se trata de un peluche –aunque lo parece–. Esta adorable almohada de diseño muy particular, guarda un gran secreto: está repleta de granos de trigo y lavanda. Nos referimos a la Huggable Llama Cooling + Heat Pad ($29) que podrás meter en el freezer o microondas para ayudarte a aliviar dolencias (incluidas las menstruales).

Como lo ves, existe toda una gama de diseños creados no solo con el fin de dormir.La comodidad de zonas específicas de tu cuerpo, incluida tu piel, pueden optar por modelos especialmente creados para tal.

Así que regálate la mayor comodidad y bienestar y haz del dormir, una experiencia realmente reparadora y reconfortante.