Lea Michelle es una de las famosas que no se resiste al poder detox de las sales minerales. Confesó en redes sociales que “son muy importantes para el bienestar y la relajación”. Además de ello, ayudan a liberar toxinas, así como a suavizar la piel.

Nuestra primera recomendación es la Detox Bath Salt de Better Bath, Better Body ($15) compuesta de sales de Epsom (conocidas por sus propiedades desintoxicantes) y el poder de la vitamina C a cargo del limón.