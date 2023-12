Loca por las mascarillas... Camila Cabello revela su afición beauty

Las mascarillas faciales son ideales para darle un bust a tu piel en pocos minutos gracias a su alta concentración de activos beneficiosos para la piel y Camila Cabello ¡las adora!. Así lo confesó durante una entrevista a Glamour cuando le preguntaron cuál es su mayor placer en cuanto a belleza. La cantante y compositora cubana estadounidense no lo dudó y confesó: “Me encantan las de miel, de láminas, de arcilla”.

Si te intriga el universo de las mascarillas, acá te dejamos una lista con excelentes opciones para lucir una piel brillante, limpia y tersa con los ingredientes que le encantan a la cantante:

©@Camila_Cabello



Así como a Camila Cabello le encanta lucir su belleza al natural también es fan de los tratamientos de estética –caseros y naturales– que ha aprendido de su madre.

Mascarillas de arcilla

Las mascarillas de arcilla proporcionan una limpieza perfecta, suelen ser desintoxicantes y aclaran el rostro. Una excelente opción es Detox & Brighten Face Mask de L’Oréal Paris ($12.99) que no seca la piel, sino que busca equilibrarlo al extraer las toxinas para revelar una tez purificada, uniforme y radiante.

Otra alternativa es Kiehl's Since 1851 Rare Earth Deep Pore Cleansing Masque ($36.00) cuyo ingrediente principal es la arcilla blanca proveniente del Amazonas y es especial para pieles propensas al acné.

O puedes probar con una mascarilla de arcilla famosa entre las celebs, la Charlotte Tilbury Goddess Clay Mask ($55.00) que es según Byrdie, la favorita de Gigi Hadid por sus maravillosos efectos.

©Sephora



Las mascarillas de arcilla son realmente efectivas por lo que su uso es recomendable una vez por semana para evitar ser agresivos con excesos.

Mascarillas de Miel:

Son excelentes para complementar cualquier régimen de cuidado de la piel, ya que es un potente antioxidante natural que previene el envejecimiento prematuro. Además contienen vitaminas que ayudan a regenerar la piel, así como enzimas que proporcionan una hidratación profunda. Una vez por semana puedes aplicar directamente la miel en tu rostro limpio y luego enjuagar este tratamiento natural con agua fría para cerrar los poros.

Si buscas una opción no casera, una mascarilla facial de miel intensamente hidratante e infundida con antioxidantes prueba Honey Potion Renewing Antioxidant Hydration Mask ($56.00). También puedes optar por COSRX Ultimate Moisturizing Honey Overnight Mask ($14.75) que actúa mientras duermes para ofrecer resultados claramente visibles por la mañana: piel suave, hidratada y radiante.

Y si lo que necesitas es una alternativa de mascarilla de miel con efecto anti-age, I'm from Honey Mask ($37.00) contiene ingredientes potentes como la mucina de caracol y el veneno de abeja para promover la regeneración celular.

©Amazon



La miel tiene propiedades antibacterianas, exfoliantes, calmantes y antiinflamatorias

Mascarillas de hojas o en láminas:

Las sheet masks son tan variadas en ingredientes como lo es su efectividad para darle una limpieza profunda a tu piel, brillo e hidratación. Consisten usualmente en delgadas láminas de algodón que fungirán de agentes retenedores de los principios activos, para que sean mejor absorbidos por la piel.

Una opción para los poros obstruidos es Boscia Charcoal Pore-Minimizing Hydrogel Mask ($8) pues con ella puedes limpiar a profundidad ya que contiene toxinas de carbón de bambú.

©Amazon



Las sheet masks son la sensación en Corea, país del que provienen, al punto de que se utilizan a diario

Pero si lo que buscas es darle a tu piel un glow instantáneo, Yes to Grapefruit Pore Minimizing Paper Mask ($15.99) con su inyección de vitamina C y extracto de pomelo te hará resplandecer. Y para humectación profunda la mascarilla Lululun ($23.81) es una alternativa ideal.

¿Ya elegiste la opción de mascarilla –al estilo de Camila Cabello– que más se adapta a tus necesidades?

Vídeo Relacionado: Sofía Vergara opina sobre las cirugías estéticas Loading the player...

Suscríbete a nuestra newsletter. Se el primero en conocer las noticias sobre tus celebridades y miembros de la realeza favoritos y descubre las últimas tendencias en moda y belleza.