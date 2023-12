Los cinco errores que estás cometiendo al usar tu base

Probablemente siempre te has maquillado sin mayor dificultad, pero repentinamente sientes que ya las bases no te van tan bien como en el pasado, o quizás nunca has sentido que la piel se vea tan hermosa como cuando acudes con un maquillador profesional… y es que observas que tras aplicar la base se suman años a tu apariencia. Pues es muy probable que estés cometiendo alguno de estos cinco errores que te mencionamos a continuación y que podrás corregir de inmediato después de leer esta nota.

Falta de hidratación

El principal fallo al momento de maquillarte es tener la piel deshidratada. No importa tu edad, tampoco la condición de tu cutis, un rostro humectado te hará lucir fresca y lozana.

©iStock



Antes de aplicar maquillaje debes humectar bien tu piel. Es un principio básico

Así que antes de colocar tu foundation usa una buena hidratante y/o serum –además no olvides usarlos en tu rutina nocturna de cuidado diario–. Si tienes piel grasa puedes usar un producto en gel para evitar los inoportunos brillos y aceites. Un tip que funciona muy bien es mezclar tu humectante con la base. Esto hará que sea más fácil de aplicar y tenga un mejor acabado.

Consistencia muy gruesa

Un error que muchas cometemos es usar una base de consistencia pesada para disimular los 'detalles' de nuestra piel o el paso del tiempo. Al aplicar ese producto de consistencia más espesa, las líneas finas se harán más evidentes, al depositarse en ellas y creará un indeseado efecto de grietas.

Es preferible optar por una base líquida ligera, de buena pigmentación y cobertura media con la que cumplir nuestro cometido.



©iStockimages



Si tu base es muy espesa, puedes mezclarla con un poco de hidratante para facilitar su aplicación

Mala elección del color

Si colocas un color muy pálido para tu piel o más oscuro podrás verte mayor. Afortunadamente hoy día las principales casas de cosméticos ofrecen una gran gama de tonos para suplir las necesidades de color de piel de cualquier mujer.

Sabemos que no siempre es fácil dar con el matiz que requerimos, pero es importante conseguir el color exacto, ni más claro, ni más oscuro. Procura usar los probadores antes de comprar y no descartes comprar mezclar dos para obtener el color que necesitas.

No caigas en el error de querer lucir más 'bronceada' con la base, en su lugar usa blush y bronceadores para lograrlo. Y si sientes que tu base se oxida y luego de aplicarla se torna un tanto naranja, puedes evitarlo al usar un primer, este creará una barrera de protección entre la dermis y la base. Los maquillajes de larga duración y las pieles grasas tienden a presentar más problemas de oxidación.

©iStock



Es importante elegir una base del mismo color de tu piel, recurre a los probadores o muestras.

Problemas de aplicación

Puedes contar con los productos apropiados, pero si no los aplicas bien, puedes sumarle unos cuantos años a tu rostro en segundos. En principio ten cuidado con las cantidades que aplicas. Si colocas mucho puede tornarse pegajoso, o verse como una máscara agrietada sobre tu piel.

Es mejor aplicar una capa delgada y agregar un poco más si es necesario. Muchos maquilladores se decantan por colocar la base con los dedos. Sin embargo algunos sostienen que si la piel ya no es tan joven es mejor usar una brocha ya que cubrirá mejor las líneas.

Abuso u omisión de productos adicionales

Para que nuestro cutis se convierta en el lienzo perfecto, ya vimos que es necesario la hidratación –básico–, uso del primer, pocas puede omitir este maravilloso descubrimiento, que prepara la piel para que la base quede ‘perfecta’ Disminuir el uso de polvos, si eres una fanática, despídete de ellos, o al menos restringe sus uso al mínimo necesario. Y evítalo en la zona de los ojos. Por ser tan diminuto tienen la posibilidad de alojarse dentro de las arrugas y líneas (incluso aquellas que son microscópicas).

De hecho es uno de los mejores trucos usados por Jennifer Lopez , quien confiesa que casi no usa polvo. Así que a imitar su técnica de J.Glow.

©iStock



Si deseas hacer lucir tu cutis bronceado recurre a bronceadores no intentes ‘oscurecerlo’ con la base

Ya tienes identificados los errores y la manera de corregir esos detalles que suman años. Convierte tu base de maquillaje en tu mejor aliada para lograr el beauty look que estás buscando.

