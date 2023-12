Revelamos los productos –y secretos– detrás de la melena de Jennifer Aniston

Por más de una década, el corte de pelo de Jennifer Aniston fue de los más solicitados en los salones de belleza. ¿Sabes de qué fecha estamos hablando? Seguro que sí… Nos referimos al fenómeno televisivo Friends y al ‘efecto Rachel Green’, en donde todo lo que lucía este famoso personaje –especialmente su hairstyle– se convertía en tendencia.

Y todo indica que la actriz aún sigue haciendo de las suyas con sus looks. A sus 50 luce una piel radiante y un cabello lleno de vida. ¿Sus secretos capilares? Te los contamos en las siguientes líneas, donde conocerás los productos que mantienen su fabulosa y envidiable melena.

©Unite



El producto que desenreda y suaviza el cabello

La actriz nunca ha sido fiel a un solo producto. En People, comentó que ha ido probando diferentes marcas para el cuidado de su cabello. "Mi estilista Chris McMillan me deja todo tipo de productos para que los pruebe", reveló.

¿Uno de ellos? El acondicionador 7Seconds de Unite ($30). "Este es uno nuevo y mi favorito: puedo dejar que mi cabello se seque al aire libre y además sin encrespamientos", expresó la celeb. Su fórmula nutre y fortifica el cabello sin enjuagarlo en tan solo siete segundos. Además, protege del calor y de los rayos UV.

©Amazon



Gracias esta pomada su cabello luce brillante y en su lugar

Aunque no lo creas, la que aparenta ser una melena lisa y suave, realmente es difícil de domar. “Mi cabello natural es ondulado y encrespado (...) Se necesita un pueblo entero para luchar contra él", le confesó la actriz a Byrdie. Así que para agregar brillo y definir sus ondas naturales, su estilista le contó a InStyle que le aplica la Murray 's Hair Dressing Pomade ($5).

Otro de sus secretos, es no lavar su melena con tanta frecuencia. "Lo primero que dice mi estilista, Chris McMillan, es que no debes lavarte el pelo tan seguido", le cuenta a Byrdie. De hecho confesó que hasta ha pasado hasta una semana sin lavárselo. Pero descuida, que cuando lo hace, sabemos el shampoo que usa: el Restore Shampoo de Living Proof ($29).

©Sephora



La actriz evita lavarse el cabello tan seguido y cuando lo hace apuesta por este shampoo restaurativo

Y para terminar, no le teme a dejar que su pelo se seque de manera natural. "Cuando no estoy trabajando, dejo que mi cabello se seque al aire”. Esto la ayuda a que su cabello se mantenga mucho más saludable. Ahora lo sabes. Experimentar con el producto que le vaya mejor a tu cabello, no abusar de las herramientas de calor y tener a un excelente estilista de confianza. ¡Más sencillo de lo que imaginaste!

