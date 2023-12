8 claves para que tu descanso se transforme en salud y belleza

Mucho de lo que pasa en el cuerpo mientras dormimos sigue siendo un enigma. Y mientras los expertos continúan investigando, queremos hablarte de lo que sí se sabe con certeza. Los trastornos del sueño, afectan tu salud y atentan contra tu apariencia.

Está comprobado que no dormir de seis a ocho horas diarias, afectará la salud física y mental. No descansar lo suficiente, puede aquejar al corazón, la función renal y la productividad, por solo mencionar algunas consecuencias. En cuanto a belleza, la falta de sueño hace que tu cuerpo no libere las toxinas necesarias para que tu piel recupere su PH, elasticidad y la producción de colágeno para combatir las arrugas.

Pero ¡cuidado!, no se trata simplemente de cerrar los ojos. Tu sueño, debe ser reparador y revitalizador. ¿Cómo lograrlo? Estas son las claves:

©Istock



Leer antes de dormir ayuda a relajarte y prepara mente y cuerpo para descansar



1. Olvídate de las luces

Harper’ Bazaar cita un estudio de la Escuela de Medicina de Harvard que señala que bajar la intensidad de la luz en tu habitación hace que al dormir, tu cuerpo cumpla con su proceso natural de segregación de melatonina, conocida como la hormona del sueño, que entre sus funciones, tiene la de activar tu sistema inmunológico y combatir el envejecimiento.

2. Disfruta de un buen libro

Olvídate de los títulos relacionados con tu profesión o trabajo. Antes de dormir, devora un libro con contenido que te apasione. Lo mejor, evitar leer en dispositivos electrónicos, porque emiten luz.

3. Practica actividades de relajación

La meditación, respiraciones profundas, estiramientos o determinadas posiciones de yoga, créenos, harán que tu cuerpo esté más relajado y preparado para un sueño reparador.

©Istock



Tomar té de tilo, manzanilla o lavanda te ayudará a dormir

4. Consume infusiones relajantes

Una infusión de manzanilla, tilo o lavanda serán el preámbulo perfecto para unas horas de sueño de calidad.

5. Despídete de los aparatos de entretenimiento

Antes de dormir, asegúrate de que tu televisor esté apagado –de ser posible media hora antes–. Mantén el smartphone lejos de tu cama. Tu descanso merece mucha más atención que las pantallas.

6. Date un baño relajante

Un ducha con agua caliente, o consentirte en la bañera con sales relajantes, te ayudará a combatir el estrés del día para entrar a tu cama mucho más tranquila.

©Istock



Un sueño reparador te hará lucir radiante

7. Evita las bebidas con cafeína

Procura no ingerir café, bebidas con cafeína, teína o similares. Estas sustancias, te mantendrán alerta y activa; y será difícil conciliar el sueño y descansar.

8. Busca la opinión de un experto

Si ninguno de estos tips funciona, y persiste tu problema para dormir, es importante que visites a un profesional. Él te ofrecerá técnicas y tratamientos adicionales que te ayudarán a obtener el descanso que tanto mereces.

Ahora cuentas con ocho excelentes claves que te ayudarán a conseguir un descanso de calidad. Así que ponte tu pijama favorito, toma una rica infusión, o lee un buen libro tras un baño relajante y estarás lista disfrutar de tu mullida cama. ¡Dulces sueños y buenas noches!

