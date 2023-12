¿Pensando en cambiar radicalmente de look? Si se trata de probar estilos nuevos –en muchos casos arriesgados–, las estrellas no temen transformar su imagen no solo para robarse toda la atención, sino para inspirarnos con fabulosas ideas. Para esta temporada, el rosa está anunciado como uno de los colores más trendy ¡incluso en el cabello! Si bien es una tonalidad que no se recomienda aplicar sobre todos los tonos –las cabelleras rubias o decoloradas son las más ideales–, han sido muchas las famosas que se han atrevido a lucir este divertido, juvenil y transgresor tinte en sus melenas. Aquí, los ejemplos más sonados: