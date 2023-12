Todo sobre las cremas AA, BB, CC, DD: descubre cuál debes usar

Así como la tecnología avanza a pasos agigantados día tras día, el mundo de la cosmética también hace lo suyo, innovando en busca de satisfacer al exigente mercado beauty. Por eso, puede que te resulte abrumador cuando ves tantas opciones de cremas para tu skincare routine en las tiendas.

Pero tranquila, si te ves tentada a llevar una de esas cremas 'todo en uno' para salir del apuro, es mejor que leas primero este post para que conozcas cuál es la mejor para tu tipo de piel. Estas cremas surgieron para satisfacer las necesidades de aquellas mujeres que buscaban hidratar su rostro y a la vez cubrir imperfecciones sin tener que usar makeup. Sin embargo, las multifuncionales cremas AA, BB, CC, DD cumplen distintas funciones y por ello hay diferencias importantes entre ellas. Acá te lo contamos en detalle.

Para elegir la mejor crema para tu rostro debes tomar en cuenta tu tipo de piel y edad

Cremas AA

AA significa Anti Anging, es decir, son cremas creadas para minimizar los signos del envejecimiento con ingredientes como ácido hialurónico, retinol y vitamina A. Muchas de ellas aportan luz a las pieles apagadas y sin vida. Hay que decir que no sustituyen a las cremas antiedad sin color, pues los ingredientes antienvejecimiento vienen en menor proporción; se utilizan como complemento de la crema habitual y para cubrir más efectivamente que solo con makeup.

Dos opciones de este tipo de crema son la Alpine Silk Anti-Aging SPF30 ($28.96) Day Creme y la AA Dermo Techonology ($4.43). La primera contiene placenta, miel de manuka y colágeno para ayudar a aumentar la firmeza de la piel y reducir la aparición de líneas finas mientras protege e hidrata. La segunda, es una fórmula nutritiva que contiene aceite de argán y ácido hialuónico, es restauradora, reafirma los contornos faciales y suaviza las arrugas.

Sus potentes ingredientes antiedad minimizan los signos del envejecimiento

Crema BB

BB significa Blemish Balm o Beauty Balm. Este bálsamo de la perfección surgió en Alemania para calmar los tratamientos faciales con cirugías láser, aunque fue en Corea del Sur que cobró mayor auge hasta llegar a América. Es de textura cremosa y sirve para uso diario.

Su consistencia es más fina que una base normal, es una crema anti imperfecciones por excelencia que unifica –mediante el toque de maquillaje– el color, proporciona luz al rostro e hidrata la piel. Algunas incluyen protección contra los rayos solares. No está indicada en pieles grasas ni como tratamiento antiedad.

Al ser pionera, este tipo de crema tiene muchísimas opciones en el mercado, entre ellas la Crema Dream Fresh BB Maybelline New York ($5.94) o la Essentials BB Cream de Nivea Vissage ($5.73).

Las cremas BB son un bálsamo universal que aportan un cuidado perfecto para la piel

Cremas CC:

CC significa Color Control, Color Correcting o Corrector Cream. Está diseñada para pieles maduras, pieles grasas o mixtas —por ser oil free— y también funciona para pieles secas. Es una base pre-makeup que unifica el tono y nutre a la vez con una cosistencia de mousse. Además, hidrata, incluye activos anti-edad y aporta una mayor cobertura que las BB, por lo que ofrece más corrección de imperfecciones, aporta luz y frescura al rostro logrando cubrir pequeñas manchas.

Puedes probar con opciones como Your Skin But Better CC+ Cream with SPF 50 de It Cosmetics ($34.38), cuya fórmula hidratante ayuda a ocultar imperfecciones, minimizar la apariencia de los poros y dar a tu dermis una apariencia perfecta; o la Clinique Moisture Surge CC Cream SPF 30 ($28.28) que aporta brillo, hidrata, tiene protección solar y suaviza el cutis.

Las cremas CC están más cerca de una base de maquillaje y aportan mayor cobertura al rostro

Cremas DD:

DD significa Daily Defense y Dynamic-Do-All. Es muy parecida a las cremas BB, es oil free, cremosa y humectante. Contiene protección solar y ofrece mayor cobertura en la piel, por lo que es indicada para cubrir las imperfecciones del rostro y unificar el tono. Entre sus componentes incluye vitamina C —ácido ascórbico— que promueve la síntesis del colágeno, lo cual brinda elasticidad. Además, previene la aparición de arrugas, le da luminosidad a la piel y la protege de los daños causados por los radicales libres.

Aunque se diga que es autobronceadora, no lo es; la realidad es que sus principios activos estimulan los melanocitos de la piel, incrementando su capacidad para broncearse ante los rayos solares.

Dos buenas opciones son la DD Crema SPF 25 Perfección y Belleza de Galénic ($33,71) que hidrata, protege contra los UV, corrige las imperfecciones de la tez y colora ligeramente; y la SkinChemists Age Defying DD Cream with SPF 30 ($53,45), que crea una defensa diaria contra los rayos UVA y UVB mientras brinda una cobertura de color ligera para darle un aspecto radiante.

Conocer la diferencia entre cada tipo de crema te ayudará a tomar la mejor decisión

¿Ya conoces para qué se usa cada una? Pues, ahora cuando compres tu próxima crema 'todo en uno', podrás elegir adecuadamente entre AA, BB, CC o DD teniendo en cuenta las necesidades de tu piel.

