Si hasta ahora no has probado una hidratante con color te preguntarás cuáles son sus ventajas y beneficios. Los tinted moisturizers garantizan una hidratación más profunda mientras que aportan luminosidad y corrigen algunas imperfecciones como lo hacen las bases regulares. Son perfectas para una cobertura ligera si se quiere lograr un efecto de no makeup.

A la hora de elegir no hay que dejarse llevar solo por el color sino tomar en cuenta tu tipo de piel para usar el producto indicado y conseguir esebeauty look natural que buscas. Así que lo más recomendable es fijarse en los ingredientes del tinted moisturizer elegido, sean preferiblemente de origen vegetal para minimizar posibles efectos adversos sobre tu piel.