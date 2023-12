Zendaya y su producto estrella de $10 para un maquillaje con acabado natural

Con un impactante video subido a una de las plataformas audiovisuales más populares, Zendayaha dejado muy claro que en temas de maquillaje se decanta por el minimalismo: “menos productos, menos make up tools”. La artista de 23 años tiene mucho qué decir y esta vez ofreció un paso ‘mágico’ para lucir el acabado dewy que luce en sus maquillajes ¿Lo mejor de todo? ¡Solo cuesta $10!



Zendaya hace gala de la tendencia que reina entre muchas celebs donde menos es más:

Durante el minitutorial la actriz comenzó a aplicar el corrector de capas en su rostro limpio e hidratado, luego el polvo de fijación, el bronceador y un rubor cremoso que aplica con los dedos. Luego se coloca rímel y pigmenta sus cejas con un makeup en polvo, para llegar al esperado "paso mágico": un tubo de Aquaphor que se aplica en los pómulos hasta la sien y en el puente de la nariz con sus dedos.

©Amazon



Para talones agrietados, para hidratar las cutículas, para rozaduras en los pies, para la pañalitis y hasta para curar tatuajes: Aquaphor es realmente una pomada multifuncional.

"Es como el sudor, pero no lo es", dice pícara y cómplice a la cámara mientras aplica en la nariz el Aquaphor. Y no deja de hacer la salvedad: "Si sueles tener una nariz brillante, no hagas esto".

©GettyImages



Los pómulos son uno de esos puntos que al ser tocados por la luz realzan el tono y las proporciones del rostro y Zendaya tiene un secreto low cost sensacional para conseguirlo.

El Aquaphor ($9.58) es un ungüento de curación que además sirve para hidratar la piel seca de zonas como las manos, talones, codos y hasta para los labios. De hecho, es posible que tengas un tubo de estos en tu baño. ¿Lista para probar? Este truco de celebrity no solo es económico sino muy fácil y rápido de aplicar.

Vídeo Relacionado: Sofía Vergara opina sobre las cirugías estéticas Loading the player...

Suscríbete a nuestra newsletter. Se el primero en conocer las noticias sobre tus celebridades y miembros de la realeza favoritos y descubre las últimas tendencias en moda y belleza.