¿Glowy o mate? Una interesante pregunta que deberías plantearte para encaminar tu próximo makeup. El acabado lleno de brillo al mejor estilo Jennifer Lopez sigue en tendencia; pero esta afirmación no quiere decir que un look muy natural que te otorgue un cutis atercipelado no continúe pisando fuerte entre las famosas. ¿Pero qué pasa cuando quieres incorporar en tu maquillaje lo mejor de ambos mundos? La respuesta está en añadir brillo pero de una forma muy sutil.

¿Cómo? Pues puedes experimentar con tu labial o aplicando un toque de luz en las mejillas. Otra excelente forma es apostando por unos párpados que iluminen tu mirada manteniendo neutro todo lo demás. Así que déjate seducir por esta ‘brillante’ idea y toma nota de estos 16 productos que seleccionamos para que puedas crear este delicado efecto.