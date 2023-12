Kim Kardashian sigue tres pilares fundamentales para controlar su peso

Kim Kardashian es un modelo a seguir para millones de personas en el mundo. Todo lo que toca la celeb se convierte en un éxito rotundo. ¿Te atreverías a seguir su estilo de alimentación para controlar el peso? Gracias a la especialista en nutrición Colette Heimowitz -la asesora de alimentación y estilo de vida saludable de Kim- conocimos que la empresaria tiene tres fundamentos en todas sus comidas.

©@kimkardashian



Kim Kardashian aprendió que debe seguir las reglas para controlar su peso.

1. Consumir la cantidad adecuada de proteína. Si comes proteicos magros sentirás saciedad por mucho más tiempo.

2. Incorporar grasas buenas. Hay personas que piensan que para bajar de peso deben eliminar completamente las grasas de su régimen alimenticio. Pero, resulta que son necesarias para tener una dieta balanceada ya que te suministran la energía, y permiten al organismo producir hormonas y otras sustancias. Lo acertado es escoger las llamadas grasas buenas del pescado, huevos, vegetales, aceite oliva, aguacate, etc.

3. Ingerir carbohidratos con mucha fibra. En este punto radica gran parte del éxito de una dieta balanceada y que logre los objetivos de control de las libras en tu cuerpo. Es necesario mantener los azúcares a menos de 5 gramos por porción y los carbohidratos netos a 15 gramos por cada plato.

©GettyImages



Kim tiene mucha disciplina para seguir los tres fundamentos de su dieta

¿Sugar free?

Colette Heimowitz, creadora del método para perder de peso ‘The Sugar Gap’, contó a Elite Daily la disciplina que implican estas tres medidas seguidas por Kim. Es importante determinar si deseas ganar, perder o mantener tu peso y aprender el impacto de cada tipo de comida.

Explicó la nutricionista que “el cuerpo solo puede procesar el equivalente a una o dos cucharaditas de azúcar al momento, así que si constantemente estás ingiriendo bebidas y alimentos cargados de esta sustancia, estás saboteando tu metabolismo y logrando que el exceso de dicha azúcar se convierta en grasa almacenada, lo que provoca el aumento de peso”.

©iStock



Los carbohidratos deben estar presente en nuestra dieta, pero hay que elegir calidad y cantidad

Agregó la experta que comer un bagel representa el consumo de 12 cucharadas de azúcar. La recomendación es optar por porciones con menos de cinco gramos de esta sustancia y en lugar de procesados o refinados, elegir carbohidratos complejos, para lograr el balance que requiere el organismo.

Ella asegura que Kim ya es toda una experta en controlar y “jugar” con lo que come. Y para que cada día vayas aprendiendo aconseja Heimowitz que analices lo qué estás haciendo, sugiere contar la cantidad de azúcar que comes en un día y reducirla a la mitad y poco a poco disminuir y un poco más hasta llegar al consumo adecuado de cinco gramos diarios. Aunque recuerda que no se debe llegar a ser completamente sugar free.

Vídeo Relacionado: Sofía Vergara opina sobre las cirugías estéticas Loading the player...

Suscríbete a nuestra newsletter. Se el primero en conocer las noticias sobre tus celebridades y miembros de la realeza favoritos y descubre las últimas tendencias en moda y belleza.