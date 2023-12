El ex Ángel de Victoria’s Secret tiene una excelente ténica para aplicarse aceite facial y se lo confesó a Into The Gloss. Le encanta mezclar una crema básica hidratante con una gota de Decléor Neroli Amara Hydrating Oil Serum o con aceite para el rostro de Rodin y presta atención a esta confesión: “Lo hago especialmente en invierno, ya que mi piel se seca mucho y hago todo lo posible por hidratarla”.