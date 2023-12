Dejar de comer carne no es para todos. De hecho, Charlize no se considera vegetariana, pero es cierto que aumentar la proporcion de elementos no cocinados en tu dieta, tiene sus beneficios.

Expertos aseguran que la dieta basada en alimentos crudossin cocer o 'vivos', son mejor metabolizados por el organismo a lo que se suma que son bajos en calorías y están llenos de fibra. Sostienen que la cocina destruye parte de las enzimas naturales importantes para la salud y la digestión.

Por eso son esenciales para este régimen alimenticio los vegetales —preferiblemente orgánicos y no manipulados desde un punto de vista genético—, frutas frescas, nueces, semillas, granos, jugos naturales y agua purificada.

Un alimento crudo implica que nunca ha sido calentado por encima de los 104 a 118 ° F. Tampoco debe ser refinado, pasteurizado o procesado de cualquier otra forma. El objetivo de este tipo de dieta es consumir alimentos sin procesar por lo menos el 75% del tiempo.