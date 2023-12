Margot Robbie se mantiene fit con este entrenamiento

A Margot Robbie le encanta verse bien pero sin hacer grandes sacrificios para lograrlo; le gusta mantener un equilibrio entre diversión y cuidados de salud. "Comer bien y hacer ejercicio deben ser frecuentes en mi vida para poder sentirme lo mejor posible, pero no quiero pensar demasiado en ello", declaró la embajadora de belleza de Chanel a The Telegraph.

“Me encanta la comida, me encanta el vino y me encanta pasar un buen rato con mis amigos. Pero tampoco me gusta la sensación de saber que no me veo lo mejor posible”, continuó explicando la actriz de Hollywood. Te contamos por qué, tras probar distintos tipos de entrenamientos, ha elegido el pilates para mantenerse fuerte y flexible.

©GettyImages



Margot Robbie siempre encuentra el equilibrio entre divertirse y seguir cuidándose

Pero, ¿qué es el pilates?

Es un método de entrenamiento integral creado a principios del siglo XX por el alemán Joseph Hubertus Pilates que ayuda a mover los músculos más profundos del cuerpo, mejorar el equilibrio y la estabilidad, alinear la columna y promover el desarrollo de músculos magros y tonificados, así como la flexibilidad.

Es parte de la disciplina habitual de Margot, pero no es la única actividad física que hace para estar fit. Para ella el ejercicio es parte de su vida. De hecho, la protagonista de Yo, Tonya o Escuadrón Suicida es amante de jugar tenis, correr por el parque, practicar surf y de la bailoterapia.

©Istock



El Pilates es un entrenamiento que ayuda a desarrollar músculos magros y tonificados y, a su vez, promueve la flexibilidad

“Se adapta mejor a mí y a mi cuerpo”

Este sistema combina el trabajo físico con el control mental, la respiración y la relajación. Otras celebs como Sarah Jessica Parker, Jennifer Aniston, Uma Thurman, Jodie Foster, Madonna o Sharon Stone también han declarado que incluyen este tipo de entrenamiento en sus rutinas para estar fit, dándole la fama que ha alcanzado a nivel mundial.

"Si estoy haciendo un esfuerzo consciente para hacer ejercicio, trabajo con un entrenador de pilates en una máquina reformadora, y eso se adapta mejor a mí y a mi cuerpo", dijo Margot en la misma entrevista.

©GettyImages



Robbie reconoce que solo hace dietas extremas si un papel lo amerita porque normalmente le encanta la comida y el vino

También conocemos quién es el entrenador de la actriz de origen australiano: David Higgins, responsable de las rutinas de Claudia Schiffer o Samuel L. Jackson, quien ha impulsado el llamado The Hollywood Body Plan para el que plantea disponer de 21 minutos diarios durante 21 días. No se trata de ejercicios intensos y dietas matadoras, sino de la moderación y disfrutar lo que se hace sin dolor.

En palabras de la actriz, se trata de "caminar en la línea entre divertirme lo más posible y seguir cuidando de mí misma”. ¿Ya probaste tú con el método pilates? Te invitamos a hacerlo y así ver si con este tipo de entrenamiento te sientes como pez en el agua para lucir un cuerpo digno de una celeb de Hollywood.

