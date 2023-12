Construye músculos fuera del gimnasio como lo hace Sophie Turner

Uno de los más sabios consejos que podrás recibir de un especialista fitness es que busques una actividad física que te encante. Esto hará que te dediques a los ejercicios no solo para mejorar tu salud y tu condición física, sino que sentirás placer y diversión al realizarlos.

Hay muchas personas que 'aman los hierros' y por eso son felices con su workout dentro de un gimnasio, mientras que otras adoran entrenar outdoors. Entre esas se encuentra la actriz Sophie Turner, quien ha sido captada frecuentemente montando bicicleta, haciendo senderismo y hasta esquiando.

Además, la esposa del cantante Joe Jonas se entrega a fuertes acondicionamientos como parte de su preparación al momento de interpretar sus personajes; de hecho, si debe entrenar una hora diaria seis veces a la semana, lo hace.

A estas alturas también ya querrás saber cuáles son esas prácticas que puedes realizar fuera del gimnasio, inspirada en Sophie Turner. De acuerdo al entrenador James Farmer, el personal trainer de celebridades —incluida Turner—, se trata de ejercicios de cuerpo completo. Según contó a Self estas son las variadas actividades.

Carrera de montaña: Los llamados hill sprint requieren un mayor esfuerzo muscular que trotar en el asfalto. Además, el contacto con la naturaleza exige y mejora la capacidad cardiovascular.

Bandas o ligas de resistencia: Las resistance band surgieron hace varias décadas como una herramienta terapéutica para rehabilitar diferentes músculos después de una lesión. Pero luego, fueron incorporadas con mucho éxito en el mundo fitness ya que contribuyen a ganar velocidad, potencia y resistencia.

Pesas rusas o kettlebells: ayudan a realizar ejercicios funcionales, es decir, con la coordinación y esfuerzo de grandes grupos musculares. La tonificación y la flexibilidad son algunos de sus beneficios.

Burpees: se trata de un ejercicio clásico y muy efectivo de gran exigencia cardiovascular. Es una combinación de plancha, flexión y salto en una pequeña fracción de tiempo. Realizados correctamente, es decir, con control total durante toda su ejecución, es un aliado para trabajar todo el cuerpo, lograr quemar grasa y tonificar.

Una vez más, recuerda que no se trata solamente de lograr un cuerpo formidable, es un asunto de salud y satisfacción. "El ejercicio me ha hecho sentir más positiva sobre mi cuerpo, menos consciente de mí misma", dijo Turner a Self. "No sé si me veo diferente, pero me siento más fuerte y puedo hacer más, lo cual es un sentimiento muy bueno. Es muy liberador".

Aquí tienes unas cuantas posibilidades de ejercicios que no necesitan de un gimnasio y que puedes comenzar de inmediato. Lo más importante es que tengas la mejor disposición.

