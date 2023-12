Una opción vegana, ligera y de fácil aplicación es Catrice All Matt Plus Shine Control Make Up($8.89). Cuenta con gran cobertura, sin crear efecto 'máscara' y ofrece una textura aterciopelada única e ideal para lucir un cutis que luzca uniforme y radiante.

Recuerda que para mejorar la apariencia es recomendable utilizar una crema humectante sin base oleosa o unas gotas de aceite seco equilibrante antes de maquillar, para regular el exceso de sebo y que el poro quede más nutrido.