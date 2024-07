Nicky Hilton, Cardi B y Rowan Blanchard deslumbran en el desfile surrealista y colorido de Marc Jacobs

La Biblioteca Pública de Nueva York se convirtió en la nueva musa inspiradora para Marc Jacobs. El diseñador eligió este icónico recinto en una de las ciudades más importantes del mundo para presentar su nueva colección Otoño 2024 Ready-To-Wear. Como ya es costumbre en la firma, las presentaciones de Marc Jacobs suelen estar llenas de sorpresas tanto por su fecha fuera del calendario oficial de las Semanas de la Moda, como por esa estética disruptiva que sólo el diseñador puede lograr.

Esta entrega no fue la excepción al deslumbrarnos con diseños cargadas de color y referencias a la cultura pop que, sin duda, nos permitieron adentrarnos un poco a la mente creativa del diseñador. Para celebrar esta oda a la imaginación, celebridades como Cardi B, Nicki Hilton y Rowan Blanchard se dieron cita en este emblemático lugar con atuendos que resultaron ser un spoiler a la explosión de diseño que sería presentada en alrededor de 6 minutos.

Las celebridades en el desfile de Marc Jacobs

Las reglas para el código de vestimenta en el desfile del diseñador fueron simples: no hay reglas. Un evento lleno de creatividad abría la oportunidad de poner a volar la imaginación para experimentar con colores, texturas y materiales. Una de las celebridades que entendió mejor que nadie esta misión fue Cardi B, quien nos dejó con la boca abierta con su elección de look. La cantante llegó al desfile con un vestido corto y frondoso gracias a las incrustaciones florales en 3D que abrazaban la pieza. Estas flores en tonos morados contrastaron a la perfección con sus medias color amarillo que hicieron el juego cromático perfecto. Cardi B acompañó el look con unas plataformas color blanco y unas gafas de sol gris.

© Gotham Cardi B

Otra de las celebridades que decidió salir de lo convencional fue Rowan Blanchard, quien tuvo su especial aparición con un mini vestido de cuero en color negro. La joven acompañó este look con un chongo despeinado, muy al estilo de los años ochentas, que hizo coordinación con su maquillaje en sombras azules turquesa para dar más guiños a esta época.

© Dimitrios Kambouris Rowan Blanchard

No todas las celebridades decidieron salir de su zona de confort pues algunas, como Nicki Hilton, simplemente prefirieron optar por algo más tradicional sin salir del todo de la línea estética de la colección. La socialité acudió con un vestido drapeado en color blanco que combinó con unas medias oscuras y unos tacones de charol en negro. Para acompañar su look, la joven lució una coleta de caballo alta e impecable.

© Gotham Nicki Hilton

Sobre la colección de Marc Jacobs

Como era de esperar, esta colección estuvo cargada de colores, estampados y detalles nostálgicos. La estética de los años 20 fue una de las principales claves para entender la más reciente entrega del diseñador quien, no se limitó con integrar contrastes de colores en la mayor parte de sus looks, sino que decidió incluir algunas referencias a la cultura pop. Un vestido majestuoso en color blanco parece hacer referencia al icónico vestido que voló por el viento con Marilyn Monroe. Las hombreras rígidas, el busto puntiagudo y los zapatos estilo elfo son parte esencial de la mayoría de los atuendos.

Marc Jacobs Otoño 2024

Los beauty looks no podían quedarse atrás por lo que el diseñador integró unas pestañas de fantasía y un peinado rígido que le daban esta dualidad entre una estética retro y una futurista a cada una de las modelos.