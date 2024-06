La historia de esta celebración anual que reúne a la realeza y al jet set inglés data del siglo XVIII. El evento nació concretamente en 1711, cuando la reina Ana del Reino Unido instauró esta competencia en el Hipódromo de Ascot, lugar que la monarca consideró el ideal para que los caballos galoparan a toda velocidad. Desde entonces, esta celebración que dura varios días, es de gran relevancia tanto en el ámbito deportivo, como en el social.

Cada edición, desde hace 200 años, inicia con una procesión real, misma que es liderada por el monarca en turno, que desde 2023 es el Rey Carlos III y su esposa Camila. Para este año, el hijo de la difunta Reina Isabel volvió a ser protagonista de esta ceremonia inaugural para la cual lució un traje gris con sombrero de copa y fue muy bien acompañado en su carruaje por la reina consorte, quien llevó un atuendo azul con una pamela a juego.

Los reyes ingleses en el primer día de Royal Ascot 2024 cumpliendo con el estricto código de vestimenta.

En este desfile también participan otros miembros de la realeza, y en el carruaje de los reyes estuvieron Charles Wellesley y la princesa Antonia de Prusia, duques de Wellington. Además, la hermana del Rey, la princesa real Anna de Inglaterra y su hija Zara Tindall, así como Lady Gabriella Windsor, también formaron parte de los miembros reales de esta comitiva.

La moda en el Royal Ascot

Además de ser un evento deportivo y social, lo que sucede en Ascot también atrae las miradas de los amantes de la moda, pues este glamouroso evento al que no cualquiera puede acceder, es dueño de un particular y estricto código de vestimenta muy clásico y sofisticado, el cual también se remonta a sus años de origen, aunque ha tenido algunas variaciones.

La princesa de Gales en su aparición en Royal Ascot de 2019.

La etiqueta de esta fiesta hípica se establece en la propia página de Ascot, donde se puede encontrar un documento de más de 30 páginas que en resumidas cuentas exige a los hombres portar saco y pantalón largo en el recinto considerado casual, mientras que en el área más prestigiosa, conocida como royal box –y a la cual solo se accede por invitación del rey– deben usar un atuendo matutino que exige traje tipo chaqué gris o negro, este podría ser coordinado, es decir, el pantalón podría tener línea diplomática, aunque tiene que ser del mismo tono que el saco y de la misma tela. Los zapatos deben ser forzosamente negros, los calcetines cubrir perfectamente el tobillo y a este sector de los asistentes se les exige sombrero de copa.

La reina Isabel con su hermana la princesa Margaret y su cuñada la Duquesa de York.

Por su parte, para las mujeres también se guardan muchas restricciones. En el caso del área menos formal conocida como Recinto Windsor, las mujeres deben usar prendas de día, elegantes y se recomienda usar tocado, mientras que en los otros tres recintos, las especificaciones son más estrictas, como faldas debajo de la rodilla y vestidos que, aunque sean ajustados, no estén pegados al cuerpo y no muestren escotes pronunciados. Además, a partir de 2019 se instauró que las mujeres pueden portar atuendos masculinos, siempre y cuando sean de la misma tela el pantalón y el saco. Eso sí, la regla de oro es que se tiene que llevar una pamela con ala no menor a los 10 centímetros, o en el caso de las áreas intermedias, se puede usar un tocado con base plana.

Aquí te dejamos algunos de los asistentes que este año han cumplido a cabalidad con el código de vestimenta y son, los que consideramos, los más elegantes de estos días campiranos.

