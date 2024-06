‘Emily in Paris’ regresa con un ‘look’ inspirado en Audrey Hepburn

Todos los amantes de la moda están de fiesta con las nuevas imágenes spoiler de la cuarta temporada de “Emily in Paris”. Y es que, desde su lanzamiento en 2020, esta serie se ha convertido en un must para todos los fashionistas que encuentran inspiración en la serie para su próximos atuendos. Cada uno de los personajes ha tenido una evolución a lo largo de la historia gracias al vestuario diseñado por Marylin Fitoussi, quien se ha encargado de crear looks de impacto y que, además, están llenos de referencias.

Un claro ejemplo de estos guiños a la historia de la moda pudo verse en las recientes imágenes lanzadas para que todos los fans de la serie puedan tener una pequeña probadita de lo que viene en esta nueva temporada. Las fotos sorprendieron al revelarnos algunos giros en la historia pero, sobre todo, lo hicieron por los increíbles outfits que podemos esperar en esta nueva entrega. Entre algunas de las fotos de este primer vistazo, encontramos una que, a primera vista, pareciera un look más. Sin embargo, la referencia detrás del mismo nos dejó con la boca abierta.

Detrás del look de Lily Collins en la temporada cuatro de “Emily in Paris”

Desde hace un par de días, las redes sociales y el internet sólo pueden hablar de una cosa: las nuevas imágenes del regreso de “Emily in Paris”. Fue la misma Lily Collins quien compartió un pequeño vistazo de este adelanto en sus redes sociales para celebrar con todos sus seguidores. “Es un placer poder compartir, finalmente, un primer vistazo a la temporada cuatro. Con cada temporada vienen nuevas elecciones de moda y el guardarropa de invierno de Emily no los decepcionará”, compartió la joven actriz en su publicación.

Entre las fotos seleccionadas por Collins encontramos una que nos sorprendió desde el primer momento. En ella, podemos ver a la actriz luciendo un abrigo afelpado de invierno, en color café a juego con un gorro para la nieve; el cual cubre toda su cabellera. Como complemento simplemente podemos ver unas gafas oscuras, estilo aviador, del mismo tono. A simple vista, este atuendo parece ser un look extravagante más del armario de Emily, quien usualmente destaca por usar prendas fuera de lo común. Sin embargo, existe una referencia detrás de este atuendo que nos recuerda que, cada decisión de moda en la serie, tiene un por qué.

El secreto lo reveló la mismísima Lilly Collins al compartir una comparación entre este atuendo y el original; portado por nada más y nada menos que Audrey Hepburn. Y es que este exótico look de invierno fue primero utilizado por la actriz del cine de oro para su película “Charade”. En la escena de referencia, Regina Lampert (interpretada por Hepburn) se encuentra comiendo con otra mujer frente a unas montañas nevadas.

Esta no es la primera vez que “Emily in Paris” hace una referencia a Hepburn pues en temporadas pasadas también portó un atuendo inspirado en la actriz. En esa ocasión, Lily portó un vestido color negro con un accesorio de joyeria en la cabeza. Su cabello, recogido en un chongo y su maquillaje elegante, destacaron de igual manera. Este mismo accesorio, peinado y maquillaje fue utilizado por Hepburn en la película“Funny Face”.

Ahora que la cuarta temporada está pronta a estrenarse, estamos emocionados por ver qué nuevas referencias encontraremos en los icónicos looks.