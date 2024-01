No hay nadie que marque tendencias de moda y belleza como lo sabe hacer la modelo y empresaria Hailey Bieber. Desde el glazed manicure hasta el strawberry makeup, la it girl del momento y favorita de TikTok sabe cómo hacerse viral en redes sociales. Además de que ha sido una de las representantes del clean girl look los últimos años, y la experta en elevar un conjunto de athleisure. Y claro que este año no iba a ser la excepción, así que les presentamos la nueva tendencia a la que se ha unido Hailey: las ballerinas de red.

Desde finales del año pasado, las ballerinas de red parecen ser más populares de lo que imaginaríamos, ya que se abrieron camino en el guardarropa de algunas de las celebridades con más estilo, como Jennifer Lawrence o Sofia Richie, e incluso en algunos looks de street style. Y por fin han llegado a manos de la esposa de Justin Bieber.

©haileybieber



La modelo en las oficinas de su marca de skincare.

El look chic e inesperado de Hailey Bieber con ballerinas de red

Después de unas merecidas vacaciones tropicales al lado de su mejor amiga Kendall Jenner, la creadora de Rhode, la marca de skincare y maquillaje favorita de las nuevas generaciones, regresó a su rutina de trabajo y nos demostró que los looks de oficina no tienen por qué ser aburridos. Estilizando sus ballerinas de red con un conjunto de pantalones de vestir y top grises, un saco de piel negro, su icónico slick bun, su collar personalizado “B” de diamantes y unos -muy chic- lentes de sol. Outfit que compartió en sus historias de Instagram durante una visita en las oficinas de Rhode. La modelo está usando las “Minette Flats” de Christopher Esber, un modelo blanco casi transparente.

Para todas las office girlies, esta propuesta podría ser una buena opción para darle un toque chic y sofisticado, sin perder la comodidad, a los looks de oficina, ya que como Hailey nos demostró, pueden ir con casi todo.

Cómo combinar las ballerinas de red en tendencia este 2024