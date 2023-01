Continuando con la premisa anterior de menos es más, Rosamund Pike hizo una declaración de elegancia absoluta durante la premier de su serie The Wheel of Time en un look de confeccionado en seda de Dior. Las transparencias le brindaron sensualidad a su estilismo, a la vez que la capucha y el corte de toga griega lograron proyectar delicadeza y finura. En esta ocasión, la capota fungió más como un accesorio estilístico que como un arma contra las bajas temperaturas.