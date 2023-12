Al inicio de su carrera, Elsa Pataky elegía vestidos súper glamorosos, con mucho volumen y llenos de detalles, lo cierto es que con el paso del tiempo ha preferido decantarse por las siluetas más sencillas que se apoyan de la riqueza de las texturas para generar impacto.

Como resultado, conscientemente o no, ahora nos enfocamos más en su belleza natural y su innegable carisma, que juega más con los peinados y el maquillaje mientras prefiere elevarse en vestidos confeccionados con telas see through, colores claros y líneas que subrayen su espectacular figura.

Acompáñanos a revisar varios de sus looks más destacados sobre las red carpets.