Dolce & Gabbana, Armani y Missoni fueron algunas de las firmas que le dieron visibilidad al snake print esta temporada, por lo que no podía faltar en un calzado trendy como este. Los Snake faux fur lined chunky chain mule flat de Pretty Little Thing ($38.00) vienen en una combinación neutra de colores, lo que les da facilidad para ir tanto con untotal black look,como con tonos vibantes y ser siempre el centro de atención.