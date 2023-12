Jennifer López brilla dentro y fuera de la alfombra roja. Y lo que hace tampoco deja indiferente a nadie. No solo se trata del vestido icónico de Versace del que todo el mundo habló hasta inspirar el nacimiento de Google Images, que ha sido emulado por otras celebs y ha reeditado varias veces, tanto en la pasarela como en la versión más sporty.

Sus beauty looks y sus tratamientos de belleza suelen estar en la mira. ¿Podrían sus espectáculos quedar por fuera de este furor que desata la Diva del Bronx? Claro que no. Desde los bodysuits llenos de transparencias y lentejuelas, pasando por los tops que dejan a la vista sus trabajados abdominales, hasta las grandilocuentes capas con plumas, todos sus looks están diseñados para destacar su increíble estilo escénico. Echa un vistazo a aquellos que la han acompañado a dar todo de sí sobre el escenario.