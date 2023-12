Con una gran presencia en los atuendos de esta temporada, el cabello no podía quedarse atrás. Giambattista Valli fue uno de los que apostó por las plumas para completar sus diseños, de una manera dramática y extravagante. Eso no quiere decir que no haya una pieza que se adapte a tu estilo y que te permita darle ese toque colorido y lleno de movimiento a tus outfits.