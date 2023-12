Esta es la noche más grande de la música: los Grammy Awards 2020. Un espectáculo donde los mejores artistas del mundo son honrados y celebrados, mientras que algunos suben al escenario para interpretar las canciones que no lograste dejar de tararear durante el año. A su llegada a la ceremonia de la gran noche de la 62a entrega de estos premios, que tuvo como host a Alicia Keys, todos estuvieron al pendiente de los looks de las celebridades, en busca de algún momento histórico como el que protagonizó Jennifer Lopez con su inconfundible vestido Versace verde. No te pierdas a las estrellas que lograron un lugar en nuestra lista de mejor vestidas sobre la red carpet previa al show. Entre ellos podrás encontrar un vestido inspirado en Cenicienta, estilos elegantes y mucho más que lucieron los artistas nominados e invitados legendarios.