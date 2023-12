El rust, ese naranja quemado, profundo y oxidado con vibra retro de los años setenta, vuelve con fuerza a nuestras vidas. Tuvo impacto en el otoño de 2018. Luego en la misma temporada del siguiente año las celebs se apegaron a su cualidad elegante y, a juzgar por sus elecciones constantes, seguirá en boga en 2020.

Pero, ¿cómo lo puedes llevar? Con denim será la manera más fácil e informal y formará un dúo irresistible con los celestes, durazno, lila y, ¿cómo no?, con el negro -aunque no resulte a priori su mejor compañero- se verá mucho mejor si te apropias de él y lo exhibes de pies a cabeza porque no bastará solo un detalle para adentrarse en la tendencia.