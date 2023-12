Baby, it’s cold outside... y ¿qué mejor manera para contrarrestar el frío que con un grueso y cálido sweater? El street style de esta temporada está muy marcado por el uso de esta prenda en clave 'tejido voluminoso' y, te podemos asegurar, que no hay solo una forma de usarlos. Lo sabemos, posiblemente tienes dudas sobre cómo combinarlos con otras piezas para aportarle glamour a tus outfits. Así que te ayudamos a inspirarte con estos fabulosos looks que han llevado influencers e it-girls con modelos clásicos y otros más atrevidos.