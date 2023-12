El glow up de la australiana fue instantáneo al llegar a Hoollywood y participar en su primer éxito cinematográfico, The Wolf of Wall Street, para cuya premiere neoyorkina en diciembre de 2013 lució un vestido asimétrico de Giorgio Armani, con el que de entrada nos dejaba claro dos cosas: su fijación por el contraste de blanco y negro, y que era una fashion icon en potencia.