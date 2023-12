Sabemos que Eva Longoria es toda una trendsetter y esta vez causó furor entre sus seguidores gracias a un detalle en uno de sus looks: ¡su color! Para su aparición en The Daily Show, conducido por Trevor Noah en la ciudad de New York, la celeb se enfundó en una espectacular pieza de la colección Spring 2019 del australiano, Toni Matičevski.