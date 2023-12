La fluidez del outfit de Marc Jacobs que la también productora llevó a The Late Show with Stephen Colbert viene dada por los textiles ligeros, el sutil plisado de la falda y el discreto lazo que adorna el cuello de la camisa y le imprime un viso muy naíf.

Con la Rowena Tiered Polka dot Midi Skirt de la firma Cinq à Sept (Saks Fifth Avenue, $395) y la Polka-dot rouched blouse de Loewe (Matches Fashion, $298), tendrás un sofisticado total look con el que te será fácil resaltar donde vayas. No olvides usar la camisa por dentro y entallarla bien en cintura y puños.