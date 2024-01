Conoce a Direlia Lazzo, la nueva Directora Artística de Zona Maco

Zélika García, la fundadora de la feria de arte contemporáneo más importante de América Latina -Zona Maco-, anunció desde el año pasado que Direlia Lazzo sería la nueva directora artística para la edición de aniversario número 20 que se llevará a cabo el próximo 7 a 11 de febrero en la Ciudad de México, durante la esperada Art Week México, donde además de esta feria, se montan distintas otras como Salón ACME y Material, que reúnen distintas propuestas de galerías de todo el mundo.

©Cortesía Zona Maco





¿Quién es Direlia Lazzo?

La curadora cubana nacida en La Habana en 1984, y que recide actualmente en Miami, es una apasionada del arte que se ha enfocado en los últimos años en arte latinoamericano, y quien ha trabajado en importantes espacios como la Bienal de La Habana y ha sido directora de Faena Art en Miami, entre muchos otros logros.

Con motivo de la siguiente edición de Zona Maco, tuvimos la oportunidad de platicar con Direlia y conocer sobre sus inicios en la curaduría en Cuba, lo que más le emociona de dirigir Zona Maco, sus spots artísticos imperdibles en Miami, su lugar favorito en México y su primer compra de arte.

¿Recuerdas tu primer acercamiento con el arte? De dónde nace tu pasión por esta disciplina?

Es muy familiar la pregunta, porque de hecho la persona que me introdujo al mundo del arte fue mi papá, es físico matemático pero le apasionaba mucho ir a los museos, entonces siempre ibamos los fines de semana con mi papá, en Cuba el Museo Nacional de Bellas Artes era como una tradición. Por ahí surgió la curiosidad.

La industria del arte cuenta con muchas vertientes, ¿cómo llegaste a la curaduria? ¿Cómo describirías esta carrera?

Cuando terminé el preuniversitario decidí irme a Historia del Arte, era una carrera muy difícil de entrar en la Universidad de la Habana en Cuba, tuve que pasar muchísimas pruebas ya que cada año seleccionaban a muy pocos estudiantes, sin embargo siempre estuve más inclinada por estudiar algo que me apasionara, más allá de que fuera algo práctico. Una vez en la carrera, la curaduría no estaba en el programa como tal, sólo se estudiaba en un semestre, pero a mí me apasionaba muchísimo el rol del curador, siempre sentí que su rol es ser como un interprete entre el artista y lo que se comunicaba de su arte. Por lo que todo el mundo esperaba que fuera a presentar una tésis de investigación, pero, como yo quería hacer una exposición, fue todo un maniobrar. Hasta que un día en casa de Gerardo Mosquera, curador icónico cubano, le dije que si podía ser mi tutor y él acepto. Ahí empezó todo. Me enfoqué en eso y para graduarme llevé a cabo mi exposición.

¿Cuál sería tu recomendación para alguien que quiere empezar una carrera en el arte?

Hay que tener muy claro que ser curador es una carrera que va atada a la pasión cien por ciento, porque son procesos muy largos para desarrollar conceptos de exposición, y al final la visibilidad no está siempre garantizada. Entonces hay que partir de un consenso personal de que estas seguro que es lo que te apasiona y que vas por ello sin importar los resultados, como realmente todo lo importante en la vida. E intentarlo, yo creo que todos tenemos una voz única, todos tenemos algo que decir y si ese es nuestro medio, pues a luchar por ello.

¿Cuáles son las diferencias más grandes que has encontrado en el arte latinoamericano?

Hay mucho de tradición, en el arte latinoamericano siempre hay una historia que contar, y hay mucha emoción asociada, mi impresión es que a veces es mucho más de lo que ves, la superficie termina solo encapsulando una perspectiva muy mínima, y las conecciones con la historia y la tierra están muy enraizadas. Me apasiona mucho saber de dónde viene el artista, sus orígenes, por qué elige esos colores o trabaja en esa escala. Siempre hay historias mucho más profundas que contar.

¿Nos puedes compartir alguna de tus experiencias favoritas durante tu tiempo en el Faena en Miami?

Una de ellas sería en el premio Faena, donde la arista galardonada fue la chilena Paula de Solminihac, y a ella le interesaba mucho llamar la atención sobre un elemento que estaba en la playa pero que pasaba desapercibido, y era una flor que se llama morning glory, que cuando pasa cualquier tipo de situación climática, esta es la flor que llega y primero crece en un terreno, por lo que hay mucha conección con la esperanza y el principio de la vida. Ella lo que hizo fue un deck enorme transitable en forma de esta flor, y los visitantes llegaban a la playa y la veían completamente descontextualizada, y desde arriba u otras perspectivas veías que era una flor, pero mientras lo recorrias no sabías lo que estabas habitando. La verdad es que hay muchísimos más que me encantaron también.

¿Cómo es la vida de un curador de arte? ¿Viajas mucho?

Concentrandome en estos últimos meses de mi experiencia con Zona Maco, definitivamente sí, viajas mucho porque hay que estar muy al tanto de lo que acontece en las ferias, sobre todo cuando es una feria de la magnitud y escala de Maco, por lo que es interesante ver cómo estos modelos y narrativas se desarrollan en otros lugares. Yo particularmente leo mucho, me encantan los listados de artistas de bienales, eso para mí es oro total. Eso es una pasión que tengo. Siempre que viajo trato de hacer un par de visitas en los estudios de los artistas. Aquí en Miami, donde vivo, lo hago mucho, es como conectar con el origen de las obras del artista.

Nos podrías compartir lo que considerarías “la mejor parte” de dedicarte a esta profesión y la “peor parte”?

Lo mejor es ver la vida desde muchos ángulos, a mí me diversifican contantemente las perspectivas, incluso en temas políticos y sociales. Siento que puedes acceder desde mucho ángulos a estos temas. Y la parte mala quizas los deadlines, para entregar cosas y proyectos es lo peor, ojalá tuvieramos todo el tiempo del mundo.

Como Directora Artística de Zona Maco, cuéntanos, ¿qué podemos esperar con tu rol?

Primero quieron aprovechar para agradecer por esta oportunidad, es un rol rotativo, cada ciertas ediciones hay un director artístico distinto, lo cual permite que haya visiones y narrativas diferentes. La verdad es que fue un highligh total de mi 2023, es muy emocionante. A mí me interesa contibruir al máximo en la calidad de la feria y seguir elevándola. Estamos celebrando 20 años gracias al grandísimos trabajo que han realizado los directores y curadores de años anteriores, y Zélika como la cabeza y fundadora del proyecto. Me emociona aportar mi perspectiva con un nuevo progarama que estamos estrenando llamado “Forma”: es para piezas, instalaciones y proyectos especiales que salen un poco del clásico stand. Este programa es para las galerías que más tiempo han estado con la feria, para establecer un poco ese reconocimiento a quienes han estado siempre y su compromiso constante. También mi interés por el arte público, ir por otras escalas y disrrumpir un poco el recorrido natural de la feria.

¿Qué es lo que más te gusta cuando vienes a México?

Esta es una respuesta súper personal, pero siempre, desde la primera vez que vine a México hace muchos años -que de hecho vine a Zona Maco porque la galería donde trabajaba en Barcelona iba a participar- y desde que llegué, yo me sentí en casa. Esa sensación fue rarísima pero fue un viaje mágico. La experiencia de estar en la feria, la gente, la comida, los programas culturales y el ecosistema del arte es brutal. En Latinoamérica no hay un ecosistema tan sólido.

¿Qué lugares son tus imperdibles cuando visitas México?

Casi como ritual siempre visito Tepoztlán, me gusta ir al mercado a tomarme un jugo de zapote y hacer el recorrido hasta la pirámide. Luego me siento en el mercado y me como unas quesadillas de flor de calabaza. Para mí es imperdible, me encanta hacerlo.

¿Cuál crees que es la importancia del rol de la mujer en el arte?

Yo creo que estar presente es súper importante, todo el tiempo queremos ver los números, ver las caras y que sean de mujeres, y eso me parece importante, pero también hay que validar todo el trabajo detrás, por ejemplo, en el equipo de Zona Maco el porcentaje de mujeres es altísimo. Y es un placer trabajar con esa energía femenina.

¿Nos podrías compartir un consejo para iniciar una colección de arte?

La primera obra que compres es súper importante porque la vas a recordar siempre, pero no te debes frenar, yo creo que si ves algo que te resuena, romper el hielo es lo más importante y dar ese paso de comprar tu primera obra, y si es en una feria, mejor. Sobre todo eso, no frenarte ni esperarte, simplemente dar el paso. Buscar una pieza que te conecte aunque no sepas tanto del artista, verlo como la pieza que te abrirá la puerta.

¿Qué opinas de crear tu propio arte para el hogar?

Me parece muy importante, de hecho trabajando en este medio siempre estas conflictuado con lo que quisieras tener y lo que te apasiona, hay que aprender a tener desapego siendo curador, sobre todo en eso de querer poseerlo todo. Donde yo hice click para tener arte en mi casa -a pesar de que soy muy minimalista y no tengo muchas cosas colgadas- fue en la pandemia. Una amiga me dejó para que le cuidara una pieza pequeña que no se podía llevar, y yo la tuve envuelta durante mucho tiempo. Hasta que un día dije, la voy a abrir y a convivir con ella, y pues me enamoré de la pieza y se la terminé comprando. Al final esa pieza se había convertido en parte de mi historia. También siempre he ido comprando dibujos y cosas accesibles, porque no soy coleccionista si no más bien apasionada, y los tenía guardados en carpetas, pero en los últimos años me he animado a colgarlos y convivir con ellos.

“Donde yo hice click para tener arte en casa fue durante la pandemia, me enamoré de esa pieza, se había convertido en una parte importante de mi historia”

¿Cuál fue tu primera compra de arte?

Fue en México de la artista Manuela García, es una pieza que amo y lo primero que monté en mi casa, es inamovible y todo va en torno a ella. Es un hilo que tiene unos codos de cobre en cada esquina formando un cuadro, pero el centro está vacío, porque lo que hay detrás es la pared. Para la artista era muy importante el montaje de la pieza porque para hacerlo se necesitan cuatro personas, y ella sugería que fueran cuatro personas pilares en tu vida. Tiene que colocarse al mismo tiempo para que no se caiga la estructura, así que es toda una experiencia.

©Cortesía de Direlia Lazzo





¿Algún artista mexicano que nos recomiendes mantener en la mira?

Chantal Peñalosa, Wendy Cabrera Rubio, Ana Segovia, Manuela García y Othiana Roffiel, por mencionar algunos.

Para alguien que empieza a empaparse en el arte, ¿cuáles serían tus exposiciones, museos o ferias favoritas alrededor del mundo?

Si estas empezando yo iría a la meca, como la Bienal de Venecia, es un referente sin duda, donde terminas viendo discursos respaldados y consolidados, es imperdible. En cuanto a las ferias, son el lugar donde más directamente puedes tomarle el pulso a lo que está pasando ahora. Ves cosas muy nuevas y frescas que vienen directo del proceso creativo del artista.

En cuanto a Miami, donde vives actualmente y que se ha convertido en una ciudad muy dinámica, ¿qué spots artísticos recomiendas?

Me gusta mucho Espacio 23, tiene ahora una exposición increíble de textil curada por Tobias Ostrander, es una exposición hermosa. El ICA es un sitio de referencia, también el Fountainhead Residency, Rubell Museum y Bass Museum.

¿Cómo recomiendas integrar el color en los espacios?

Yo soy la más minimalista, así que no sé si soy la persona adecuada, pero a mí me encanta el blanco sobre blanco.

Vídeo Relacionado: Guía para superar la temporada de gripe Loading the player...

Suscríbete a nuestra newsletter. Se el primero en conocer las noticias sobre tus celebridades y miembros de la realeza favoritos y descubre las últimas tendencias en moda y belleza.