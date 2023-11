La celebración inaugural del Día de Muertos por Soho House en la Ciudad de México fue una fiesta vibrante que destacó la herencia cultural mexicana. Distanciándose de las festividades de Halloween, que en otras casas de Soho alrededor del mundo adoptaron temáticas desde la fantasía de Tim Burton hasta el folclore siniestro, el evento de la Ciudad de México se volcó hacia la herencia local, invitando a los asistentes a vestirse para “impresionar a los muertos”.

Soho House México: Un espacio transformado

El espacio se convirtió en uno de tradición y espiritualidad. La atmósfera se impregnó con el aroma de las velas y el naranja de las flores de cempasúchil, elementos esenciales en las celebraciones del Día de Muertos. Esta ambientación, junto con la deliciosa gastronomía y coctelería mexicana, enmarcó una velada de recuerdo y alegría. La música, con los talentos de Majo Aguilar y Toy Selectah, proporcionó una banda sonora que llevó a los invitados a través de un viaje de memoria y homenaje.

‘Dress to impress the dead’

El código de vestimenta de la noche, “dress to impress the dead”, inspiró una gama de atuendos que celebraban tanto la moda contemporánea como el folclore mexicano. Los invitados dieron vida a este tema con una creatividad que trascendió lo convencional. Las prendas tradicionales se entremezclaron con toques modernos, creando un espectáculo visual donde los estilos personales se encontraban con las expresiones culturales. Los looks capturaron la dualidad del Día de Muertos, entrelazando el recuerdo solemne con la celebración vibrante de la vida, asegurando que cada detalle del atuendo fuera un homenaje personal a aquellos que se han ido.

En imágenes: Así se vivió la primera fiesta de Día de Muertos en Soho House