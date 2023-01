RBD se pronuncia en apoyo a Poncho Herrera ante las especulaciones sobre su negativa al reencuentro

La enérgica postura de Herrera

Aunque el actor había preferido mantenerse ajeno a los comentarios sobre su ausencia en el reencuentro, cuado se difundió la nota de prensa que aseguraba que había pedido 10 millones de dólares para sumarse al proyecto, decidió alzar la voz y desmentir estas afirmaciones.

“Generalmente no pongo atención a revistas que solo propician cosas desagradables, pero me parece importante exponer algunos puntos que vienen de mí y no de un invento. Negar mi pasado implica negar mi presente, el dinero no lo es todo y no motiva en su totalidad mis decisiones. Estoy agradecido con lo que tuve, con lo que tengo y lo que vendrá. Siempre desearé lo mejor a cualquier proyecto que derive de Rebelde”, expresó en una serie de tuits.

“De la misma forma que mis compañer@s me han apoyado en absolutamente todo, cosa que aprecio profundamente. Rebelde significó y significa perseguir tus sueños y ser congruente con lo que uno quiere en la vida, algo que intento día a día… a veces lo logro y a veces aprendo. Y a los fans mi agradecimiento eterno por tanto apoyo y cariño. Feliz 2023”, agregó en Twitter.