Pero Ana es realista y sabe que ni con estadísticas bien estudiadas se podría predecir. “Con o sin estadísticas, atinarle a quién va a ganar el Super Bowl, ¡es de valientes! Quien se atreve a pronosticar es porque definitivamente tiene el corazón. Yo no me atrevo, porque tienes por una parte a los Bengals que son unos jovencitos sin miedo a nada. Vienen de eliminar a los favoritos, los Kansas. ¿Cómo no le das el beneficio a estos chavos que no le tienen miedo a nada y que vienen remontando y ganando un partido ante Kansas?”.