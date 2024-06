Salma Hayek deslumbra en París durante la cena de estado organizada por Emmanuel Macron

La presencia de Salma Hayek en los eventos más importantes a nivel internacional es indispensable. Algo que volvió a quedar en claro durante la cena de estado organizada por el presidente de Francia, Emmanuel Macron, y la primera dama Brigitte Macron, con motivo de la visita del presidente estadounidense Joe Biden a Francia, a donde la hermosa mexicana asistió del brazo de su esposo, François-Henri Pinault, enfundada en un espectacular vestido negro con el que refrendó su estatus de icono de la moda, demostrando una vez más por qué es una de las celebridades más solicitadas en una alfombra roja.

Salma lució clásica y seductora en esta gala

Para el evento, que se llevó a cabo en el Palacio del Elíseo en París, Salma hizo gala de su audacia a la hora de vestir, pues optó por un vestido negro y clásico, pero igualmente seductor, pues por un lado resaltó su lado más sexy con el confeccionado de encaje negro que se ceñía perfectamente a su cuerpo en la parte alta, mientras que la falda, hecha de una tela brillante, caía delicadamente por sus piernas, logrando una versión de Salma muy elegante y sofisticada.

La intérprete complementó su look con accesorios acorde a su vestido, pues optó por unos lentes oscuros de carey, un maxi anillo que llevó en una de sus manos, un par de aretes de esmeraldas y un bolso de mano en color negro, reforzando así el concepto clásico de todo su look. Y es que además, la nominada al Oscar impregnó de este estilo su beautylook, pues llevó el pelo suelto y alaciado, peinado de raya de lado y dejó todo el protagonismo a sus labios rojos, los cuales aportaron el toque de color a todo su atuendo.

La actriz complemetó su look con accesorios muy específicos

A este evento acudieron otras personalidades del mundo político y del espectáculo a nivel internacional, pues además de Salma atendieron a la invitación el expresidente francés Nicolás Sarkozy y su esposa Carla Bruni, Pharrell Williams, la directora ejecutiva de Dior, Delphine Arnault; entre otros.

Salma apuesta por la sensualidad

Sin duda alguna, Salma Hayek ha aprendido a valorar cada uno de los rasgos de su persona y de su físico, luego de haber trabajado y superado sus inseguridades, por lo que ahora no tiene reparo en explotar su lado más sensual y extrovertido, dejando en claro que la edad no está peleada con esta faceta de su personalidad. “Les tengo que decir que no piensen que porque uno se vuelve más grande se le quita lo sexy”, explicó Salma en una charla que sostuvo con el programa El Gordo y la Flaca hace unos meses, durante el estreno de la película Magic Mike’s Last Dance. “La sensualidad es una parte del ser humano que se puede transformar de muchas maneras, es una energía que no tenemos por qué perderla. Además es vital”, agregó.