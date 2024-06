Galilea Montijo, Irina Baeva y Mariana Seoane en su papel de madrinas de lujo de una especial noche

Mantenerse bellas y atender el cuidado personal es un aspecto primordial entre las famosas. Galilea Montijo, Irina Baeva y Mariana Seoane, son el ejemplo claro de lo que implica entregarse a esa disciplina, no solo por un asunto de vanidad, sino también por la importancia de priorizar la salud y el bienestar físico. Unidas por ese pensamiento, se convirtieron en las orgullosas madrinas durante el aniversario número once de la clínica de medicina genómica a la que acuden en la Ciudad de México, felices por ser parte de un evento como este, en el que además pudieron reunirse y convivir durante una velada colmada de anécdotas.

©Víctor Khun



Irina Baeva, Galilea Montijo y Mariana Seoane disfrutaron de una velada entre amigas.

El secreto de belleza de las famosas

Puntuales a la cita, Galilea, Mariana e Irina hicieron acto de presencia en la clínica MEDAE, ubicada en la zona de Polanco, para celebrar junto a la doctora María del Mar Guerra, cabeza de este proyecto, once años de trabajo. En el encuentro, las famosas conversaron con HOLA! AMÉRICAS de lo importante que es para ellas procurar los cuidados personales, rutinas infalibles que siguen al pie de la letra cada día. “Siempre invierto muchísimo en cremas, y no en alguna en específico. Tomo mucha agua y sobre todo siempre me voy a dormir con toda la parte de skin care que es por las noches, rigurosa para mí…”, contó Galilea durante la plática.

Para Irina, quien lleva cinco años acudiendo a la clínica, también ha sido muy importante no faltar a este aspecto, lo cual se ve reflejado en su apariencia. “Ha sido mi casa donde me cuidan, de verdad, y me consienten…”, dijo sonriente la actriz, quien atraviesa por una de sus mejores etapas personales y profesionales, ahora enfocada en su nuevo proyecto, la puesta en escena Aventurera. Por su lado, la actriz y cantante Mariana Seoane, de 48 años, dijo: “Nuca me duermo maquillada, hago un ritual antes de dormirme… me lavo la cara, un suerito, luego una cremita, contorno de ojos, trato siempre de cuidarme…”, reveló.

©Hola



Galilea Montijo, Irina y Mariana dirigieron algunas palabras en el encuentro.

Unidas por algo en común

Durante la velada, Irina, Galilea y Mariana disfrutaron de su papel como madrinas. Además de conversar y tomarse fotografías entre sí mismas, brindaron y partieron el pastel de aniversario dispuesto en una mesa frente a ellas. Por supuesto, en algún momento tomaron la palabra para dirigir emotivos mensajes y felicitaciones a la anfitriona, con quien conservan una estrecha amistad. Abrazos, gritos de emoción y más muestras de afecto, fueron elementos constantes en esta fiesta a la que por cierto también estuvo invitada la actriz Bárbara de Regil, la cual no pudo acudir por motivos de trabajo.

©Víctor Khun



Irina Baeva, Galilea Montijo y Mariana Seoane partieron el pastel con motivo de la celebración.

Mientras tanto, las famosas asumen una etapa de gran crecimiento profesional, según lo compartieron en nuestra charla. “Viene La Casa de los Famosos de México y ya vamos a arrancar en unas semanas”, nos dijo Galilea. Así mismo, Irina dice estar motivada con el reto de ser la nueva Aventurera, sin dejar de mencionar cuál es su mayor sueño con respecto a su profesión. “Me gusta construir en el presente, ahorita hay muchas cosas en las cuales hay que enfocarse en este presente, pero definitivamente el sueño sería, y el mayor reto, siempre salir de mi zona de confort”. Además, Mariana también nos reveló sus inquietudes: “Viene música nueva como siempre, estoy sacando un sencillo al mes, que parece fácil pero no lo es. Ya pensando en hacer una gira por Europa porque no he ido a tocar… internacionalizarme más…”, resaltó.