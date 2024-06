Gianluca Vacchi revela cómo es su relación con los padres de Sharon Fonseca: ‘Me respetan y yo los respeto a ellos’

Gianluca Vacchi se sentó a conversar como nunca con Rodner Figueroa en su podcast. En esta amena conversación, el empresario italiano habló de todos los temas; desde su infancia, sus orígenes, su tesón en los negocios, además de su faceta más personal, como su relación con Sharon Fonseca, la cual es admirada por muchos pero también señalada por otros, debido a la diferencia de edad que hay entre ellos, de 27 años. En ese sentido, Rodner abordó el tema sobre la relación de Vacchi con los padres de Sharon, pues estos son tan solo unos años mayores que él.

©@ljfonse



Gianluca Vacchi y Sharon con sus padres y su hermana

“En ella vi inmediatamente una elegancia diferente y una sabiduría que no tiene una mujer de 22 años que ella tenía cuando yo la conocí”, contó Vacchi sobre el momento en el que se encontraron, el cual se dio en la grabación de un video musical; en ese entonces él tenía 51 años y ella 22. “Hoy en día me siento super joven a su lado”, contó Vacchi sobre su relación con Sharon, con quien comparte a la pequeña Blu Jerusalema.

Sobre las críticas que existen en las redes sociales sobre su relación y la diferencia de edades, el empresario italiano se lo toma con diplomacia. “Me hacen reír, les deseo que tengan una relación tan hermosa como la nuestra”, comentó a Rodner.

©@sharfonseca



Gianluca Vacchi y Sharon Fonseca están juntos desde hace seis años

Figueroa fue más allá y le preguntó si los padres de ambos aprobaron su relación. “Mi mamá no era un problema. Claramente los padres de Sharon para mí jamás representaron un problema en mi cabeza porque yo sabía muy bien que una criatura como Sharon podía salir solo de una familia con mucha sabiduría. Jamás fui asustado, porque también tengo que decirte, yo me siento de 30 años. No sé si los aparento (risas) la barba blanca me hace un poquito Santa Claus”.

Acerca de la relación que tiene con la familia de ella, Vacchi indicó que todo es respeto y cordialidad entre ellos. “Encima de esto yo me llevo bien con sus padres, me llevó bien con ellos. Su padre ríe mucho cuando yo hago chistes, y su madre está muy interesada en ver cómo siempre me reinvento y cómo estoy enfocado en mi camino y en mi crecimiento. Los dos me admiran y me respetan y yo los respeto a ellos”.

El duro reto que enfrentaron con Blu

En esta conversación, Gianluca también habló del nacimiento de su hijita con Sharon, quien llegó al mundo con una condición médica llamada paladar hendido. En la entrevista, el originario de Boloña, Italia, dijo que “fue el momento más doloroso” de su vida. “Pasó por una cirugía a los seis meses, fue muy duro, fue muy difícil, porque tú cuando ves a tu criatura que sale de una sala de cirugía es un momento muy difícil, ver la sangre... yo la agarré en los brazos por unas horas y claramente, mi camiseta estaba llena de sangre y la cuidé, pero al final salió todo bien”.

Sobre la idea de tener más hijos, el influencer no lo descartó por completo, pero entre risas, admitió que mucho de esto dependía de su edad, a lo que Rodner Figueroa trajo a la mesa el caso de Robert De Niro, quien se convirtió en padre por séptima ocasión a los 79 años.