El romántico detalle entre el anillo de compromiso de Andrea Meza y su corona de Miss Universe

Andrea Meza y su prometido, Ryan Proctor, viven una de las etapas más lindas de su relación. La pareja, que hace dos semanas celebraba su tercer aniversario junta, se comprometió el invierno pasado en Nueva York, una propuesta que estuvo llena de significado para ellos, pues ocurrió justo en el lugar en donde se hicieron novios, tan sólo una semana después de que ella ganara la corona de Miss Universo 2020. Emocionada por pronto dar el “sí, acepto” al hombre de su vida, Andrea reveló los detalles y el significado que hay detrás de su anillo de compromiso, una joya hecha especialmente para una reina como ella.

Ryan sorprendió a Andrea con un anillo de diamantes en forma de pera y pavé de diamantes que él mismo diseñó de la mano de Mouawad, la joyería libanesa encargada de crear la corona con la que fue nombrada la mujer más bella del universo. “Tiene partes de la corona de Miss Universe, de mi corona”, contó la originaria de México en su charla para el podcast de Rodner Figueroa. “Estos petalitos que ven aquí, son los ramitos que tiene la corona”, agregó para detallar cómo esas dos grandes etapas de su vida se entrelazan en la sortija.

Andrea también aseguró que el diamante en forma de pera no fue casualidad, pues es como el diamante que la corona tiene en la base, detalles que van sumando el significado tan bello al que Ryan puso bastante atención no sólo para sorprender a su novia, sino también para asegurar el sí.

Por supuesto que esa explicación Andrea la supo después, y como toda mujer recién comprometida, confesó en Hoy Día que toda la tarde y noche después de aquel momento de promesa, no dejaba de ver su anillo y cada uno de los detalles tan bellos que tiene. “Me encanta, porque tiene un significado más. No es como que compró una roca y ya”, dijo contenta, además, por los planes que tiene a futuro con su novio.

Los preparativos de la boda

Después de celebrar su compromiso con amigos, familiares y hasta en los programas de Telemundo, la pareja inició con las primeras charlas de la fiesta y ceremonia que quieren para su gran día. Andrea aseguró que le encantaría que fuera en una playa mexicana, aunque el lugar aún está por definirse. Y en entrevista con HOLA! Américas, reveló que ha tenido algunas complicaciones a la hora de coordinar sus gustos y los de su novio, pues ambos son de culturas y tradiciones diferentes.

“Si te soy honesta, ha sido bastante complicado en muchos aspectos. Tanto hablando de budgets, o sea, de cuánto queremos gastarnos en la boda, y en dónde queremos hacer la boda”, dijo.

Y agregó: “El tema de la música también lo hemos discutido bastante, así como los rituales que se llevan a cabo en una boda: que si lo de la liga, que si lo del ramo o que si queremos tener dama de honor o no; porque en la cultura de los americanos, ellos sí tienen todo su cortejo de damas de honor y best man. Yo no quiero eso porque no es parte de mi cultura, entonces hemos ido haciendo un balance”.