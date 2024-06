Chiquis Rivera recupera la sonrisa y anuncia su regreso a los escenarios

Luego de pasar por uno de los momentos más tristes de su vida, Chiquis Rivera regresa este viernes 7 de junio a los escenarios. El pasado fin de semana, la intérprete de Pedacito de mí compartió con sus seguidores que había sufrido la pérdida de su embarazo. La cantante detalló que tenía cerca de siete semanas y que fue justo antes de su show en Albuquerque, Nuevo México, cuando empezó a presentar severos malestares. Tras ser atendida, la cantante recibió la trágica noticia de la pérdida de su bebé. A pesar de esta circunstancia, Chiquis se ha mostrado como toda una profesional y ha decidido retomar su agenda de conciertos.

©GettyImages



El show debe continuar... Chiquis está lista para deleitar a sus fans

Este viernes, la hija mayor de Jenni Rivera retoma sus presentaciones en Texas, donde tiene previstos tres shows: el 7, 8 y 9 de junio en las ciudades de Hidalgo, Houston e Irving. A través de sus redes sociales, Chiquis dio un vistazo de su traslado a Texas y lo emocionada que se veía por encontrarse con sus fans. En otra foto, la cantanten compartió la calurosa bienvenida que le dieron sus seguidores en Hidalgo, Texas. Unos fans la fueron a recibir y le llevaron un letrero con un lindo mensaje además de mostrarle todo su cariño.

©@chiquis



Chiquis Rivera con sus fans en Hidalgo, Texas

‘Sufrí la perdida de mi embarazo’

Fue durante el pasado fin de semana que Chiquis compartió con sus seguidores la triste noticia de la pérdida de su embarazo. A través de un video publicado en sus redes sociales, la llamada ‘Abeja Reina’ contó que, debido a esta situación aplazaría sus presentaciones. “Con gran pesar les anuncio que el aplazamiento de mi concierto de anoche fue a causa de una emergencia médica que me hizo imposible tomar el escenario, tanto físicamente como emocionalmente. Mientras me arreglaba para el concierto, sufrí la perdida de mi embarazo que no había anunciado ya que estaba en las primeras semanas de gestación”, expresó la intérprete.

“Quiero pedir disculpas a todas las personas que estaban emocionados de estar conmigo a noche, en la segunda noche de la gira, yo también estaba superemocionada. Hice el soundcheck, estaba ahí en el venue desde temprano, ya iban a empezar con el cabello y con el maquillaje. Durante el soundcheck tenía dolores, como cólicos. Yo tenía siete semanas de embarazo, y me preocupé porque sí estaba sangrando poquito, pero hablé con mi doctora y me dijo que no me preocupara, que me la llevara suave, que no brincara en el escenario, pero al siguiente día, que fue ayer, fue más fuerte (el malestar)”, compartió entre lágrimas.