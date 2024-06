Alejandra Espinoza niega haberse hecho un ‘arreglito’ en cierta parte de su rostro

Gracias a su talento, carisma y sencillez, Alejandra Espinoza se ha ganado el cariño de miles en redes sociales. Sin embargo, el estar expuesta como figura pública la ha convertido también en blanco de comentarios y críticas, muchos de ellos sobre su físico. La presentadora mexicana ha hecho frente a esta situación con temple y madurez, dejando claro que la tienen sin cuidado lo que opinen sobre su apariencia. Recientemente fue cuestionada sobre el aspecto de su rostro, pues insinuaron que pudo haberse hecho algún procedimiento estético.

Alejandra hizo un viaje relámpago a Miami para participar como invitada en dos de los programas más emblemáticos de Univision, la cadena para la cual trabaja: Despierta América y El Gordo y La Flaca. De regreso a Los Ángeles, la también actriz confesó que le estaba costando dormir en el avión, por lo que quiso aprovechar para abrir una sesión de preguntas y respuestas en Instagram.

Algunos de sus seguidores mostraron su curiosidad por su faceta de corredora, ya que recientemente corrió un medio maratón en San Diego, pero hubo cuestionamientos sobre otros temas. “¿Qué te hiciste en los pómulos?”, preguntó una persona. Si bien ‘Ale’ bien pudo haber omitido este mensaje, prefirió no hacerlo y responder con total sinceridad.

“¡Absolutamente nadaaaaa! Díganme lo que me digan, y piensen lo que piensen, NUNCA me he puesto pómulo o cualquier cosa que se pueda poner ahí”, escribió la conductora compartiendo a su vez una foto de ella en la que se le ve luciendo tan guapa como siempre. Alejandra no ahondó más en el tema y siguió respondiendo otras preguntas.

Su opinión sobre las cirugías y procedimientos estéticos

A finales del año pasado, Alejandra sostuvo una interesante charla con el Dr. Juan Rivera en la que se abordó el tema de las cirugías y procedimientos estéticos. “Sobre el bótox (toxina botulínica) y los fillers (rellenos faciales) pienso que la gente debería educarse un poquito más, conocer la diferencia… yo estoy a favor de que la gente se haga retoquitos si se quiere ayudar un poquito, pero también que no se vuelva una obsesión, hay veces que ves a las personas y ya no las reconoces”, opinó.

Específicamente sobre las cirugías plásticas, la conductora admitió que su postura ha cambiado con el tiempo. “Yo pienso que mi mentalidad era muy distinta hace años… Yo te hubiera contestado: ‘Claro, lo que te haga feliz si te quieres poner, o te quieres quitar, o si te quieres cortar o lo que sea’. Ahora creo yo que cualquier tipo de cirugía plástica es más un problema mental”, opinó.

“O sea, es más un problema que hay que tratar primero lo que hay acá adentro para después entonces cortar, poner o quitar”, explicó. “Desafortunadamente las personas que se hacen cirugías o que se hacen más de dos cirugías es porque ya tienen un problema emocional, ya tienen un problema de salud mental, donde nada de lo que hagan con su físico los va a complacer”, dijo, reconociendo que aunque no es especialista en este ámbito, es lo que ha podido observar.