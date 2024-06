Itatí Cantoral relata la difícil situación de su mamá antes de partir: ‘Juro que ella me escuchó’

A casi cuatro años del fallecimiento de su mamá, Itatí Cantoral recuerda con claridad los acontecimientos de su deceso. La señora Itatí Zucchi fue una de las tantas víctimas de la pandemia del Covid-19 y, tras permanecer un mes hospitalizada, la situación se complicó sin que hubiera retorno. Ante tal panorama, Itatí siempre mantuvo viva la esperanza de poder ver a su madre volver a casa recuperada, un sueño que no pudo ser posible debido a las complejas circunstancias de salud de la matriarca, quien es recordada por los suyos como una mujer cercana a su familia y siempre positiva ante la vida.

©GettyImages



Itatí Cantotral habló como pocas veces de los últimos instantes en la vida de su mamá.

Los últimos instantes en la vida de su madre

Con el corazón en la mano, Itatí repasó durante una charla con la periodista Pati Chapoy el periodo más difícil al que se ha enfrentado en estos últimos años. Ver partir a su madre fue un golpe que aún le recuerda lo mucho que pesa su ausencia, aunque no se apartó de su lado en la etapa más complicada, según cuenta. A pregunta expresa sobre la principal causa de muerte de su madre, la actriz confesó que doña Itatí también atravesaba por otra situación de relevancia, la cual no logró desarrollarse del todo hasta la última etapa de su vida. “(También tenía) Alzheimer, conmigo era muy lúcida hasta que Dios se la llevó. No le llegó ese Alzheimer de no conocerme a mí, por ejemplo, o a sus nietos, no. Pero mi hermano… fue una cosa rarísima, en un mes se vino abajo y luego ya le dio el Covid…”, expresó en la charla dada a conocer en el programa televisivo Ventaneando.

La intérprete revivió aquellos instantes en que todo comenzó a tomar rumbos inesperados. Por el año 2000, ante la creciente ola de contagios por Covid-19, tomó sus precauciones, aunque eso no impidió que el virus afectara a su mamá. “En aquella época recuerdas que te tenías que cambiar y tenías que desinfectar, yo no entraba al cuarto ni saludaba, ella tenía sus enfermeras. Eso sí, mi papá la dejó siempre muy bien atendida…”, expresó en la reveladora conversación.

©@itatic_oficial



Itatí Cantoral recuerda el gran apoyo que le brindó su madre.

La inevitable partida de doña Itatí Zucchi

Luego de percatarse de la situación, Itatí actuó de manera inmediata, tras encontrar a su madre en casa con dificultades para respirar. Según comparte, tomó la decisión de llevarla al hospital luego de verificar que su nivel de oxigenación era muy bajo. “Estaba oxigenando a 60. Le hablo al doctor y le digo: ‘Mi mamá está oxigenando a 60, yo creo que tiene Covid’. Me dice (el doctor): ‘Tráetela para el hospital’… No sé cómo la bajé de las escaleras, la subí a mi coche, le puse cinturón de seguridad… Me decían: ‘No hay camas en ningún lado’… Pensé que la iba a librar…”, relató la actriz de series televisivas, películas y teatro, quien poco a poco presenció cómo se apagaba la vida de su progenitora.

©GettyImages



Itatí no se apartó de su madre tan pronto supo que tenía Covid-19.

Itatí recuerda las circunstancias tan difíciles de esos días, en los que conseguir una cama de hospital para paciente Covid era prácticamente un reto. Finalmente lo logró y, aunque la señora Itatí se pudo en mano de los especialistas, el curso de la enfermedad no cesó. “En la mañana llega ya la ambulancia Covid y consiguen una cama en Interlomas para ella y después de dos intubaciones pudimos verla todos sus hijos, todos sus nietos. Obviamente yo me quedé con ella, platiqué con ella, se le salió una lagrimita, yo juro que ella me escuchó… Yo honestamente quería seguirla viendo, estaba muy feliz de verla, yo dije: ‘Se va a componer’…”, recordó. Finalmente, la señora Itatí falleció en agosto de 2020, y fue despedida por sus seres queridos; sus hijos y sus nietos con quienes mantuvo un gran apego.