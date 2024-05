Mariana Ochoa revela que fue víctima de un asalto a mano armada mientras grababa un programa en Jalisco

Con la sinceridad que suele caracterizarla, Mariana Ochoa acudió a sus redes sociales para relatar el angustiante momoento que vivió durante su reciente viaje a Jalisco. Y es que la exintegrante de OV7 reveló que fue víctima de la delincuencia, mientras grababa con el youtuber Alberto del Arco y el locutor ‘Bazooka’ una cápsula, para su programa de radio, sobre actividad paranormal en un predio ubicado en Tlajomulco, Jalisco, en donde fueron interceptados por un grupo de hombres armados que los despojaron de sus pertenencias y su equipo de trabajo.

La cantante reveló que fue víctima de la delincuencia mientras trabajaba

Fue durante un live que realizó en su perfil de Instagram, que la también cantante habló de cómo se dieron los hechos en los que se vio involucrada, los cuales se dieron mientras se encontraban trabajando en la locación que habían elegido, luego de que no pudieran grabar en una casa abandonada, lo que era el plan original. “De pronto, que nos salen tres tipos; uno con pistola, uno con un machete y otro con una ametralladora”, reveló la intérprete de Tus Besos consternada, admitiendo que sintió mucho miedo en esos momentos.

Mariana contó que, debido a los nervios que sintieron en ese momento, la situación se complicó, especialmente cuando los asaltantes se percataron de que uno de los acompañantes de la artista intentó ocultar algo de ellos. Y nos dicen: ‘Sentados, todos sentados’. Hasta ahí no nos habían quitado nada. No sé, vieron que alguien que se guardó algo y nos dijeron: ‘No se quieran hacer los chistosos, o te doy un hachazo’”.

Mariana se mostró aliviada de que los hechos no hayan pasado a mayores

La también actriz se mostró agradecida de que las cosas no hayan pasado a mayores y de que las pérdidas solo fueron materiales. “Nunca había vivido un asalto, me quitaron mi celular. Pero bueno, gracias a Dios se llevaron puras cosas materiales, obedecimos las órdenes, no levantamos la cabeza... Fueron los cinco minutos más largos de mi vida y sí, sí fue un buen susto, pero lo bueno es que estamos bien, nadie se quiso hacer el valiente...”, dijo aliviada.

¿Tomarán acciones legales al respecto?

Por otro lado, en una participación que tuvo en el programa Sale el Sol, Mariana Ochoa se comprometió a darle segumiento a la denuncia. “Quedamos con Alberto que se levantara una denuncia, yo sí le quiero dar seguimiento a esto, porque sí estuvo feo. Además de todo, mi teléfono tiene rastreador, entonces llegando al hotel puse ‘buscar mi teléfono’, teníamos la ubicación, mandaron una patrulla, recuperaron dos de los celulares, pero no les cerraron el changarro, era un changarro de celulares robados, entonces yo sí le quiero dar seguimiento a la denuncia... Yo sí me comprometo a regresar a Guadalajara y darle seguimiento a esto”, compartió.