Alejandro Fernández pospone un concierto por problemas de salud: ‘Nunca me había pasado esto’

Si algo caracteriza a Alejandro Fernández es su interés por mantener la cercanía con su público. En esta ocasión, El Potrillo se tomó un tiempo para explicar la razón por la que tuvo que cancelar un show en la ciudad de Hermosillo, en Sonora, tras presentar problemas de salud. Abierto como suele ser, el cantante dio detalles de su padecimiento, sin perder la esperanza de poder estar recuperado lo más pronto posible para continuar con las fechas de sus presentaciones. El intérprete, ahora involucrado en su tour denominado Amor y Patria, habló de cuál fue el diagnóstico médico recibido, y las medidas que deberá tomar para poder estar bien en próximos días.

Alejandro Fernández explicó cómo se encuentra en estos momentos.

El mensaje de Alejandro Fernández

A través de sus redes sociales, El Potrillo dirigió un mensaje a sus seguidores, a quienes explicó el motivo de la cancelación de su concierto en Hermosillo, Sonora. “Les quiero pedir una disculpa, nunca en mi vida, en mi carrera, había pasado esto, por eso es que estoy dando esta explicación. Venía mal, ya con una gripa muy fuerte, pero normalmente siempre, o jamás en mi vida, me había afectado cantar con gripa…”, dijo en el clip dado a conocer por el intérprete en Instagram. “Ayer y el fin de semana pasado estuvimos en Chihuahua en donde estaba haciendo muchísimo calor, y los cambios de temperatura yo creo que fueron los que me afectaron…”, dijo.

Ante la situación, Alejandro tuvo que recurrir de inmediato al médico, quien lo diagnosticó tan pronto pudo observarlo, según reveló. “Me dio una laringitis, pero ayer cuando entramos al palenque había una toma de aire muy fuerte, de aire frío, y cuando empecé a sudar yo creo que eso fue lo que me afectó. Como podrán ver, no tengo voz. La gente del palenque, la gente que fue, me pudo escuchar y hoy en la mañana tuve que hablarle a un doctor porque me dolía muchísimo la garganta y, efectivamente, traía una laringitis y una infección muy fuerte y lamentablemente tuvimos que posponer el concierto…”, dijo.

El Potrillo reveló que su médico le pidió guardar reposo por cinco días.

¿Cuál fue la indicación del médico?

A pesar de que por motivo de la enfermedad tuvo que cancelar el show, Alejandro promete reencontrarse con su público lo más pronto posible, aunque lo primero es poder estar en óptimas condiciones. Para ello, habló de las medidas que su médico le pidió acatar a partir de este momento. “El doctor me dijo que tuviera reposo por 5 días, vamos a ver si para el lunes o martes ya estamos mejor y vamos a ver si podemos posponerlo para poder cumplir con mi compromiso. Les quiero muchísimo…”, aseguró.

En su mensaje, el cantante habló de las consecuencias que podría tener no seguir las indicaciones de su médico. Así mismo, reveló cuáles fueron los tratamientos a los que se sometió para poder hacer frente a la enfermedad. “Si sigo así, puede ser perjudicial, me puedo lastimar una cuerda o algo, porque vinieron, me inyectaron, me infiltraron y aún así no me sale la voz, no puedo. Así es que los quiero mucho, de corazón…”, aseguró, lamentando no poder tener la capacidad de cantar como suele ser.