Por primera vez, Tania Ruiz reacciona al supuesto nuevo romance de Peña Nieto

A finales de marzo pasado, Enrique Peña Nieto volvió a ser noticia, y no precisamente por asuntos ligados a la política. Esta vez, se aseguró que el exmandatario sostiene una nueva relación sentimental con una mujer de nombre Simona, información dada a conocer por el programa televisivo Despierta América, de la cadena Univision, espacio en el que incluso se mostró una fotografía de los dos. Al respecto,Tania Ruiz, expareja de Peña, ha reaccionado a las preguntas sobre este supuesto romance, del cual se conoce poco, aunque el mismo ha generado interés mediático a lo largo de los días.

©@taniaruize



Tania Ruiz y Enrique Peña Nieto durante su etapa de novios.

Tania rompe el silencio

Amable como suele ser con los medios de comunicación, Tania se tomó unos minutos para conversar con la prensa reunida en el aeropuerto de la Ciudad de México. A pregunta expresa de cómo se siente y de si ya sabía que Peña tiene una nueva novia de nombre Simona, dijo: “No sé, no sé nada de él…”, expresó para las cámaras de Despierta América. Sin embargo, se mostró positiva ante lo que pudiera estar sucediendo en ese sentido en el corazón de su ex. “Yo le deseo lo mejor a él, y me da mucho gusto si está feliz yo le deseo lo mejor…”, explicó durante la breve charla.

Un tanto evasiva y hermética, Tania trató de abrirse paso entre los reporteros ávidos por una declaración. De hecho, la modelo potosina fue cuestionada sobre el reciente libro en el que se aborda parte de la historia de Peña Nieto, y el que se hace mención de su nombre. “Mira, del tema de Enrique y eso, ya (no opinaré)”. En ese sentido, los reporteros también se refirieron a una supuesta prohibición de parte del exmandatario hacia ella. “Él no me ha prohibido nada…”, dijo poco antes de despedirse, mientras realizaba una llamada telefónica. Ante la pregunta de su había sido la tercera en discordia durante el matrimonio que el expresidente mantuvo con Angélica Rivera, apuntó: “Ya no voy a hablar del tema, les agradezco, son unos lindos…”.

©@taniaruize



Tania Ruiz evitó ahondar en declaraciones sobre el nuevo romance de Peña Nieto.

La supuesta nueva novia de Peña Nieto

La vida sentimental de Peña ha estado bajo la mira, especialmente desde hace casi dos meses. La emisión matutina Despierta América dio a conocer una fotografía en la que el político, radicado ahora en España, posa junto a una mujer de cabellera negra y ojos claros, la cual se ha dicho se llama Simona. Supuestamente, esta sería la nueva conquista del expresidente, quien hasta el momento no ha confirmado lo que se dice. Entre otras cosas, se ha dicho que Simona es de origen lituano, sin que se tengan más detalles hasta el momento.

Fue en enero del año pasado cuando Peña Nieto y Tania Ruiz concluyeron su romance, una ruptura que se dio de manera amistosa, así fue informado a través de las páginas de ¡HOLA!, esto durante una entrevista concedida por Ruiz. “No hay mejor satisfacción, después de finalizar una relación que sentir que te has entregado por completo”, dijo la modelo.