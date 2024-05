Horacio Pancheri aborda su pasada polémica con Samadhi Zendejas

Fue en octubre de 2023 cuando Horacio Pancheri se colocó en la mira, tras supuestamente lanzar un comentario ofensivo en contra de la actriz Samadhi Zendejas, vía redes sociales. La polémica por este asunto creció luego de que la joven intérprete ventilara el hecho, a lo que Pancheri respondió inmediatamente para asegurar que habían hackeado su cuenta de Instagram deslindándose así de lo sucedido. A varios meses de distancia, el actor ha vuelto a hablar de la situación, esto tras una entrevista concedida al programa matutino Hoy Día, de la cadena Telemundo.

©GettyImages



Horacio Pancheri negó haber enviado un mensaje ofensivo contra Samadhi.

Horacio revive la polémica

En su charla con la emisión, Horacio fue puntual al defender su postura, negando que esos comentarios ofensivos hacia Samadhi fuera realizados por él. De hecho, recordó parte de lo que le comentó a ella cuando la actriz se pronunció molesta por lo ocurrido. “Yo le respondí: ‘Jamás diría eso de ti, voy a ver qué está pasando en mis redes, jamás te insultaría, te pido una disculpa’…”, expresó el actor, quien admite que fue bloqueado por Zendejas sin tener una respuesta de regreso.

El actor además se defendió y negó rotundamente haber sido el autor de ese mensaje que se viralizó en cuestión de minutos. “Yo jamás hablaría mal de una mujer. Vengo de una mamá hermosa. No es mi forma de ser el hablar mal de las mujeres y mucho menos de una colega…”, afirmó en la charla con el matutino, sin olvidar mencionar otro aspecto que, a su consideración, tampoco se manejó de la manera más adecuada. “Y fue un mensaje privado que ella misma lo hizo público. Entonces, siento que ahí tampoco hubo mucha empatía por parte de ella…”, aseguró.

©@samadhiza



Samadhi Zendejas bloqueó de redes a Horacio Pancheri.

Reitera sus disculpas a Samadhi

A pesar del tiempo que ha pasado desde la polémica con Samadhi, el actor argentino no dudó en volver a poner de frente sus disculpas. Así mismo, confesó que tal situación también repercutió en sus asuntos y proyectos laborales. “Públicamente, después de tantos meses, si se ofendió con el mensaje, que no era para ella, pido una disculpa enorme. Jamás hablaría mal ni de ella ni de ninguna mujer. Así que, bueno, fueron cosas que pasaron, que sí afectaron en lo laboral, en la reputación a mi persona…”, dijo el galán de telenovelas.

©@horaciopancheri



Horacio también lamentó haber sido ventilado.

Horacio tampoco se limitó al expresa lo difícil que fue para él haber sido exhibido de esa manera. “Fue algo que no fue salido de mí, fue algo que yo no se lo dije personalmente. Algo privado que lo hagan público y afecten a una persona que no está envuelta en eso, que tenga una familia hermosa, que tenga un hijo, que afecte mi reputación, a mí sí me dolió y me molestó mucho porque no se vale que entre colegas nos matemos así, no es mi forma de ser. Samadhi, disculpa si te afectó ese comentario, no es mi forma de ser y no quise molestarte…”, agregó el actor.