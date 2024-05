La dura confesión de Thalía sobre el duelo que vive a 13 años de la muerte de su madre

Aunque la celebración del Día de las Madres suele ser un día de felicidad y festejo, para muchas personas también se convierte en una fecha sumamente nostálgica. Tal y como ha sido para Thalía, quien a pesar de haber sido consentida por su esposo, Tommy Mottola, y por sus dos hijos, Sabrina y Matthew, no pudo evitar recordar los días en los que solía pasar estea fecha al lado de su mamá, la señora Yolanda Miranda Mange, que desafortunadamente falleció en 2011. Algo de lo que habló la también actriz en una publicación en redes sociales, en la que se refirió a la forma en la que ha vivido todos estos años sin la presencia física de su progenitora.

©GettyImages



La cantante y su madre eran muy unidas

A través de su perfil de Instagram, la intérprete dedicó una emotiva publición a su mamá, en la que a corazón abierto habló de cómo es que a pesar de que han pasado 13 años desde aquel día en el que tuvo que darle el último adiós a su madre, sigue estando presente en cada día de su vida. “Es increíble como a pesar del paso del tiempo, sigues más presente que nunca. Es inevitable que cuando tengo una alegría o algo bello que quiero compartir, lo primero primero que hago es agarrar mi teléfono y tratar de llamarte”, expresó.

La intérprete dijo que, aunque es consciente de que su madre ya no está físicamente junto a ella, aún siente esas ganas de estar en contacto con ella. “Cada semana trato por instinto de mandarte alguna foto divertida, o de comentarte alguna locura que se me ocurrió, y cada semana me doy de frente contra la pared de la distancia, y de la realidad de que ya no estás aquí tangible”, agregó conmovida.

©@thalia



Thalía reveló que hasta la fecha ha intentado marcarle a su mamá

El mensaje de Thalía a su mamá en un día muy especial

Con el corazón en la mano, Thalía prosigió con sus palabras poniendo en alto el agradecimeinto que siempre tendrá por doña Yolanda, por haberla criado y protegido como nadie, y haberla hecho una mujer de bien. “Madre mía, fuiste la mejor y sembraste en mí solo amor, fortaleza, determinación, constancia, amor por la vida, pero sobre todo, la fe en Dios que es mi brújula en este planeta”, expresó.

La cantante finalizó: “Yo sé que estás feliz gozándote en un lugar hermoso cerca de Él y hasta allá te mando un beso y un abrazo, y quiero que sepas que te agradezco enormemente todo lo que hiciste con las herramientas que tuviste para hacerme la mujer que soy hoy día”, expresó conmovida.