Elizabeth Álvarez confiesa su sentir por los hijos mayores de Jorge Salinas: ‘Yo los amo’

Si de algo se siente muy orgullosa Elizabeth Álvarez es de la familia que ha formado junto a su esposo, Jorge Salinas. La actriz disfruta cada día ver crecer a sus mellizos, Máxima y León, de 8 años, a quienes ha inculcado el amor y el respeto por los otros. Bajo estos principios, los niños han podido extender su cariño a sus hermanos mayores, los hijos que Salinas tuvo en sus pasadas relaciones. Con el corazón en la mano la intérprete de telenovelas ha hablado como pocas veces de este aspecto al interior de su círculo personal, reiterando de igual manera el afecto que tiene por los jóvenes, a quienes ha descrito de la mejor manera.

©@cuquitaoficial_



Jorge Salinas y Elizabeth Álvarez disfrutan de ver crecer a sus mellizos, Máxima y León.

Elizabeth sobre la fortuna de sus hijos al tener hermanos

Para Elizabeth, no hay nada más pleno que sus mellizos, Máxima y León, puedan contar con la compañía de sus hermanos, algo que, según revela, asumió así desde que supo que se convertiría en mamá, por lo que fomentar la unión entre ellos ha sido primordial. “Yo creo que eso se da natural, cuando iban a nacer mis hijos, dije: ‘El regalo más grande que tienen mis hijos son sus hermanos’, porque es para toda la vida. Yo ya no voy a estar en este plano y ellos van a seguir teniendo a sus hermanos…”, dijo en una entrevista concedida a Alan Tacher para el programa televisivo Despierta América.

En esa charla, Elizabeth también expresó lo mucho que la llena de felicidad ser testigo de la paternidad de su esposo Jorge. De hecho, reiteró el gran cariño que tiene por los jóvenes, a quienes se ha referido con los adjetivos más positivos. “Yo los amo porque son los hijos de Jorge… a mí me nace, de verdad, los amo, los quiero, los respeto muchísimo y son unos niños y niñas espectaculares…”, expresó la intérprete de melodramas en la plática desde la cocina de su hogar, un encuentro que ocurrió con motivo de la celebración del Día de las Madres en México.

©@cuquitaoficial_



Jorge Salinas disfruta de su paternidad.

La maternidad, la feliz faceta de Elizabeth

En la conversación, Elizabeth también fue cuestionada por Alan Tacher sobre su faceta como mamá. Aunque se considera flexible, revela que en su casa hay reglas y límites para los pequeños, quienes han podido crecer con sentido del orden, el respeto y la responsabilidad. “Soy mamá súper barco, pero hay cosas que no son negociables. Yo a mis hijos no los castigo, en esta casa no existe esa palabra… en esta casa somos responsables de lo que hacemos cada quien, ya sabemos que hay consecuencias…”, expresó.

©@cuquitaoficial



Jorge Salinas y Elizabeth Álvarez llevan 14 años juntos.

Así mismo, Elizabeth ahondó sobre la estabilidad que prevalece en su matrimonio, revelando cuál ha sido la mejor estrategia para ella y Jorge a lo largo de todo este tiempo, 12 años como esposos y dos más de novios. “Lo más importante en una familia es tener el mismo proyecto de vida, cuando tienes el mismo proyecto de vida todas las adversidades del día a día avanzan… aquí hacemos cada quien lo que tiene que hacer…”, dijo la estrella de telenovelas, feliz de la consolidación de sus proyectos hasta este momento.